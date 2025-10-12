Sina Halida Bešlića slomile su emocije: Sve je stalo kada se obratio okupljenima

Sarajevo se još jednom poklonilo Halidu Bešliću , a trenutak koji je posebno dirnuo sve prisutne dogodio se kada je na binu ispred Vječne vatre izašao njegov sin Dino Bešlić, u pratnji sina Belmina i kćeri Lamije.

Vidno potresen, naklonio se tisućama ljudi koji su se okupili kako bi posljednji put odali počast legendarnom pjevaču. U tišini koja je trajala nekoliko trenutaka , prenosi Radio Sarajevo, Dino je izgovorio jednostavne, ali snažne riječi koje su odjeknule cijelim Sarajevom:

Emocije koje je osjetio cijeli grad

Publika je odgovorila dugim pljeskom i suzama. Bio je to trenutak koji je sažeo svu zahvalnost, tugu i ponos zbog odlaska čovjeka koji je desetljećima ujedinjavao ljude pjesmom.

Dino je potom dodao: 'Hvala cijelom svijetu za sve što ste učinili za mog tatu. Hvala što ste ga ispratili na ovakav način.'

Njegove riječi, izgovorene s drhtajem u glasu, dočekane su aplauzom koji je trajao nekoliko minuta.