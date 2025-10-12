Sina Halida Bešlića slomile su emocije: Sve je stalo kada se obratio okupljenima

Sin Halida Bešlića, Dino Bešlić, pojavio u Sarajevu na okupljanju u čast na njegovog preminulog oca
Sarajevo se još jednom poklonilo Halidu Bešliću, a trenutak koji je posebno dirnuo sve prisutne dogodio se kada je na binu ispred Vječne vatre izašao njegov sin Dino Bešlić, u pratnji sina Belmina i kćeri Lamije.
Dino Bešlić obratio se okupljenima
Vidno potresen, naklonio se tisućama ljudi koji su se okupili kako bi posljednji put odali počast legendarnom pjevaču. U tišini koja je trajala nekoliko trenutaka, prenosi Radio Sarajevo, Dino je izgovorio jednostavne, ali snažne riječi koje su odjeknule cijelim Sarajevom:
'Hvala, moje Sarajevo.'
Emocije koje je osjetio cijeli grad
Publika je odgovorila dugim pljeskom i suzama. Bio je to trenutak koji je sažeo svu zahvalnost, tugu i ponos zbog odlaska čovjeka koji je desetljećima ujedinjavao ljude pjesmom.
Dino je potom dodao: 'Hvala cijelom svijetu za sve što ste učinili za mog tatu. Hvala što ste ga ispratili na ovakav način.'
Njegove riječi, izgovorene s drhtajem u glasu, dočekane su aplauzom koji je trajao nekoliko minuta.
Sarajevo pjeva i plače
Dok su svjetla obasjavala Vječnu vatru, iz tisuća glasova zaorile su se Halidove pjesme – 'Miljacka', 'Romanija', 'Prvi poljubac'. Neki su pjevali, neki plakali, ali svi su osjećali isto: da je Halid Bešlić bio i ostao simbol dobrote, topline i zajedništva.
Ispraćaj u Sarajevu bio je samo središnji događaj globalnog oproštaja – danas su mnogi gradovi diljem svijeta pjevali u čast glazbenika, a kako su okupljanja izgledala u hrvatskim gradovima, pogledajte u galeriji.