DINO BEŠLIĆ

Sina Halida Bešlića slomile su emocije: Sve je stalo kada se obratio okupljenima

L.M.B.

12.10.2025 u 21:24

Dino Bešlić
Dino Bešlić Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Sin Halida Bešlića, Dino Bešlić, pojavio u Sarajevu na okupljanju u čast na njegovog preminulog oca

Sarajevo se još jednom poklonilo Halidu Bešliću, a trenutak koji je posebno dirnuo sve prisutne dogodio se kada je na binu ispred Vječne vatre izašao njegov sin Dino Bešlić, u pratnji sina Belmina i kćeri Lamije.

Dino Bešlić obratio se okupljenima

Vidno potresen, naklonio se tisućama ljudi koji su se okupili kako bi posljednji put odali počast legendarnom pjevaču. U tišini koja je trajala nekoliko trenutaka, prenosi Radio Sarajevo, Dino je izgovorio jednostavne, ali snažne riječi koje su odjeknule cijelim Sarajevom:

'Hvala, moje Sarajevo.'

Emocije koje je osjetio cijeli grad

Publika je odgovorila dugim pljeskom i suzama. Bio je to trenutak koji je sažeo svu zahvalnost, tugu i ponos zbog odlaska čovjeka koji je desetljećima ujedinjavao ljude pjesmom.

Dino je potom dodao: 'Hvala cijelom svijetu za sve što ste učinili za mog tatu. Hvala što ste ga ispratili na ovakav način.'

Njegove riječi, izgovorene s drhtajem u glasu, dočekane su aplauzom koji je trajao nekoliko minuta.

Sarajevo pjeva i plače

Dok su svjetla obasjavala Vječnu vatru, iz tisuća glasova zaorile su se Halidove pjesme – 'Miljacka', 'Romanija', 'Prvi poljubac'. Neki su pjevali, neki plakali, ali svi su osjećali isto: da je Halid Bešlić bio i ostao simbol dobrote, topline i zajedništva.

Ispraćaj u Sarajevu bio je samo središnji događaj globalnog oproštaja – danas su mnogi gradovi diljem svijeta pjevali u čast glazbenika, a kako su okupljanja izgledala u hrvatskim gradovima, pogledajte u galeriji.

