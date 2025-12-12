NA INSTAGRAMU

Tarik Filipović objavio fotografiju sa Severinom pa se našalio u svom stilu

I.Bradić

12.12.2025 u 14:48

Tarik Filipović i Severina
Tarik Filipović i Severina Izvor: Cropix / Autor: Antonio Balic / Vanesa Pandzic / CROPIX
Bionic
Reading

Poznato je da su Severina i Tarik Filipović dugogodišnji prijatelji, a nova fotografija objavljena je uz duhovit opis

Kako je domaća scena prilično mala, nije iznenađenje da se svi međusobno poznaju i često druže. Tarik Filipović je tako na svom profilu podijelio fotografiju sa Severinom, snimljenu nakon njegove predstave u zagrebačkom kazalištu Kerempuh.

vezane vijesti

Na slici pozira u kostimu Sir Olivera iz popularne predstave Alan Ford, a pritom nije propustio priliku da se našali na račun jedne od Severininih najpoznatijih pjesama.

U svom duhovitom stilu, glumac je uz fotografiju dodao komentar kojim je otkrio da je sada, napokon, jasno kome je glazbenica pjesmu 'Pogled ispod obrva' zapravo otpjevala.

'Bilo je tu divnih druženja, smijeha, ali i ponekih suzica koje život donese. I kad se ne vidimo godinama, uvijek nastavimo tamo gdje smo stali', napisao je Tarik na Instagramu povodom Severininog rođendana 2023. godine.

Severina
  • Severina
  • Severina
  • Severina
  • Severina
  • Severina
Severina Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DOVOLJNO JE ZREO

DOVOLJNO JE ZREO

Ovaj potez princa Williama zauvijek će promijeniti pogled njegovog sina na svijet
VELIKO PRIZNANJE

VELIKO PRIZNANJE

Sva moć je u rukama Nicole Kidman: Keith Urban mogao bi ozbiljno 'nagrabusiti'
LEGENDARNO DJELO

LEGENDARNO DJELO

Pjesma 'Moja domovina' okupila je više od 150 glazbenika: Znate li tko je sve na popisu?

najpopularnije

Još vijesti