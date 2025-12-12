Tarik Filipović objavio fotografiju sa Severinom pa se našalio u svom stilu

Kako je domaća scena prilično mala, nije iznenađenje da se svi međusobno poznaju i često druže. Tarik Filipović je tako na svom profilu podijelio fotografiju sa Severinom , snimljenu nakon njegove predstave u zagrebačkom kazalištu Kerempuh.

Na slici pozira u kostimu Sir Olivera iz popularne predstave Alan Ford, a pritom nije propustio priliku da se našali na račun jedne od Severininih najpoznatijih pjesama.

U svom duhovitom stilu, glumac je uz fotografiju dodao komentar kojim je otkrio da je sada, napokon, jasno kome je glazbenica pjesmu 'Pogled ispod obrva' zapravo otpjevala.