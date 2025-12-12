Tarik Filipović objavio fotografiju sa Severinom pa se našalio u svom stilu

Poznato je da su Severina i Tarik Filipović dugogodišnji prijatelji, a nova fotografija objavljena je uz duhovit opis
Kako je domaća scena prilično mala, nije iznenađenje da se svi međusobno poznaju i često druže. Tarik Filipović je tako na svom profilu podijelio fotografiju sa Severinom, snimljenu nakon njegove predstave u zagrebačkom kazalištu Kerempuh.
Na slici pozira u kostimu Sir Olivera iz popularne predstave Alan Ford, a pritom nije propustio priliku da se našali na račun jedne od Severininih najpoznatijih pjesama.
U svom duhovitom stilu, glumac je uz fotografiju dodao komentar kojim je otkrio da je sada, napokon, jasno kome je glazbenica pjesmu 'Pogled ispod obrva' zapravo otpjevala.
'Bilo je tu divnih druženja, smijeha, ali i ponekih suzica koje život donese. I kad se ne vidimo godinama, uvijek nastavimo tamo gdje smo stali', napisao je Tarik na Instagramu povodom Severininog rođendana 2023. godine.