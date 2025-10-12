Drama na skupu u čast Halidu Bešliću: Poznatom glumcu pozlilo

Iako je događaj protekao u emotivnoj i dostojanstvenoj atmosferi, obilježila ga je i jedna pomalo dramatična situacija – tijekom skupa je poznatom glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo.

Hadžihafizbegović, koji je među prvima održao govor u čast svog dugogodišnjeg prijatelja, u jednom je trenutku osjetio slabost i sjeo na klupu u blizini pozornice. Ljudi koji su se nalazili pokraj njega odmah su reagirali i pritekli u pomoć, a prema riječima svjedoka, glumac se ubrzo oporavio i nije bilo potrebe za intervencijom hitne pomoći.

Okupljeni su Hadžihafizbegovića ispratili pljeskom i riječima podrške, a program se nastavio uz Halidove pjesme i svijeće koje su obasjavale prostor ispred Vječne vatre.

Tisuće ljudi na ulicama Sarajeva

Okupljanje u čast Halidu Bešliću započelo je u 17 sati, a emocije su se mogle osjetiti na svakom koraku. Tisuće građana pjevale su njegove bezvremenske hitove – 'Miljacka', 'Romanija', 'Prvi poljubac' – dok su se brojni prijatelji, suradnici i obožavatelji prisjećali trenutaka koje im je darovao svojom glazbom.

Slična okupljanja održana su i diljem Hrvatske, ali i u u brojnim gradovima duž čitavog svijeta.

Komemoracija u čast Halida Bešlića održat će se u ponedjeljak, 13. listopada, u Narodnom kazalištu Sarajevo s početkom u 11 sati.