PRISKOČILI SU MU U POMOĆ

Drama na skupu u čast Halidu Bešliću: Poznatom glumcu pozlilo

L.M.B.

12.10.2025 u 21:55

Emir Hadžihafizbegović
Emir Hadžihafizbegović Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Sarajevo se danas oprostilo od legende narodne glazbe Halida Bešlića - ispred Vječne vatre okupilo se oko 30.000 ljudi

Iako je događaj protekao u emotivnoj i dostojanstvenoj atmosferi, obilježila ga je i jedna pomalo dramatična situacija – tijekom skupa je poznatom glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo.

Brza reakcija prisutnih spriječila veći incident

Hadžihafizbegović, koji je među prvima održao govor u čast svog dugogodišnjeg prijatelja, u jednom je trenutku osjetio slabost i sjeo na klupu u blizini pozornice. Ljudi koji su se nalazili pokraj njega odmah su reagirali i pritekli u pomoć, a prema riječima svjedoka, glumac se ubrzo oporavio i nije bilo potrebe za intervencijom hitne pomoći.

Pet nezaboravnih filmova Roberta Redforda koje uvijek rado gledamo Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

Okupljeni su Hadžihafizbegovića ispratili pljeskom i riječima podrške, a program se nastavio uz Halidove pjesme i svijeće koje su obasjavale prostor ispred Vječne vatre.

Sarajevo: Oproštaj od Halida Bešlića Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL

Tisuće ljudi na ulicama Sarajeva

Okupljanje u čast Halidu Bešliću započelo je u 17 sati, a emocije su se mogle osjetiti na svakom koraku. Tisuće građana pjevale su njegove bezvremenske hitove – 'Miljacka', 'Romanija', 'Prvi poljubac' – dok su se brojni prijatelji, suradnici i obožavatelji prisjećali trenutaka koje im je darovao svojom glazbom.

Slična okupljanja održana su i diljem Hrvatske, ali i u u brojnim gradovima duž čitavog svijeta.

Komemoracija u čast Halida Bešlića održat će se u ponedjeljak, 13. listopada, u Narodnom kazalištu Sarajevo s početkom u 11 sati.

tportal
STOTINE OKUPLJENIH

Tuga i ljubav: Pogledajte kako Split pjeva u čast Halidu Bešliću
TUGA U SARAJEVU

Hanka Paldum i slavni glumac opraštaju se od Halida: Ova poruka sve je ganula
PRAVI SHOW

Ovo nitko nije očekivao: Pogledajte kako je Šime dovezao Maju Šuput na nastup

