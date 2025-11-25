Uznemirujući video bivše holivudske miljenice širi se društvenim mrežama

Nekadašnja holivudska miljenica, Tara Reid , je u telefonskom razgovoru za TMZ ispričala kako je oko 22:30 sišla do hotelskog bara zapaliti cigaretu i popiti piće. Tamo je, kaže, naišla na skupinu YouTubera koji su je počeli snimati, što joj je od početka bilo 'jako čudno'.

TMZ je objavio uznemirujuću snimku na kojoj se 50-godišnja glumica oko pola jedan ujutro vidi kako jedva sjedi u invalidskim kolicima, potpuno nesposobna kontrolirati tijel o. Nekoliko minuta kasnije prebačena je na nosila i odvezena u bolnicu.

Kad se vratila za šank, primijetila je da je njezina čaša prekrivena salvetom, što ona, kako kaže, nije stavila. Iako joj je to bilo sumnjivo, uzela je gutljaj. Prije nego što je uopće uspjela popiti do kraja, izgubila je svijest.

Svjedoci iz hotela rekli su da je Reid u početku djelovala sasvim u redu, no njezino se stanje naglo pogoršalo nakon što se bar zatvorio te se druženje preselilo u predvorje.

Glumica tvrdi da se probudila tek osam sati kasnije, dezorijentirana i zbunjena. Rekla je kako su joj u bolnici potvrdili da je bila drogirana, iako nisu testirali razinu alkohola niti ustanovili o kojoj se supstanci radilo. 'Sve mi je bilo mutno. U jednom trenutku probudila sam se i žena koja je sjedila u sobi nije govorila engleski. Mislila sam da sam u Meksiku', ispričala je.

Tko je stavio salvetu?

Nakon što ju je agent pokupio, Reid je, unatoč svemu, otišla odraditi ranije dogovoreno potpisivanje, a zatim se vratila kući. Budući da je još 2008., zbog ovisnosti, završila na 60-dnevnom liječenju, neki su odmah počeli nagađati da se incident možda ne odnosi na drogu, no glumica tvrdi da je popila samo čašu vina.

'Ne pijem žestoka pića. Imala sam samo vino i cigaretu', rekla je.

Njezin glasnogovornik potvrdio je za People da je zvijezda 'Američke pite' podnijela policijsku prijavu te surađuje s istražiteljima. 'Tara se oporavlja i moli za privatnost u ovom traumatičnom razdoblju. Također upozorava sve da paze na svoja pića i nikada ih ne ostavljaju bez nadzora. Neće dodatno komentirati slučaj.'

Ako hotel posjeduje sigurnosne snimke, istraga bi mogla otkriti tko je stavio salvetu preko čaše i je li u piće dodano nešto opasno.