Uoči izlaska memoara, procurili najzanimljiviji detalji iz života razmažene pop dive

Na memoare, u kojima će ispričati i svoje najskrivenije tajne, odlučila se i pop diva Mariah Carey, koja će ovu priliku iskoristiti još jednom da oplete po bivšem suprugu Tommyju Mottoli, ali i otkrije kada je odlučila da će ipak imati djecu

Čini se kako u svom životu Mariah Carey najviše zamjera svom prvom suprugu, danas 71-godišnjem Tommyju Mottoli, koji je kontrolirao svaki njezin korak. Za glazbenog producenta i nekadašnjeg direktora diskografske kuće Sony Music Entertainment, Mariah Carey udala se 1993. i danas zbog te svoje odluke itekako žali.

'Imala sam osjećaj kao da mi je odsjekao dotok krvi, kao da nemam cirkulacije u tijelu. Maknuo me od prijatelja i to malo obitelji koje sam imala. Nisam smjela niti mogla pričati s nikim koga on nije odobravao, koga on nije imao pod kontrolom. Nisam mogla izlaziti s nikim. Doslovce se nisam mogla kretati slobodno po vlastitoj kući', napisala je Mariah Carey dodajući kako je ispod kreveta skrivala torbu sa stvarima za 'prvu ruku', u slučaju da će ikada morati pobjeći od Mottole.

Nadalje tvrdi kako ju je on nadzirao svake minute, svakog dana, svih tih godina, no isto tako ne odustaje od tvrdnje kako i dalje, unatoč svemu, ima puno poštovanja prema njemu jer ju je on zaštitio od njezine disfunkcionalne obitelji. 'Mnogi me ljudi, i to s razlogom, pitaju zašto sam se udala za Tommyja, no nitko od njih nije se to zapitao više od mene.' Iz tog braka silno je željela pobjeći, a prvu priliku vidjela je sredinom 90-ih na jednoj večeri, kada je upoznala tada bejzbolsku zvijezdu Dereka Jetera. Nakon što je doznala da su i njegovi roditelji različite boje kože, shvatila je to kao znak. Izmijenili su brojeve i počeli se tajno viđati po New Yorku.

'Derek je bila druga osoba u mojem životu s kojom sam završila u krevetu. Zanimljivo je da je njegov broj u dresu Yankeesa bio 2', napisala je Mariah Carey i dodala kako je bila uvjerena da je Jeter njezina srodna duša i da je napokon našla nešto lijepo u svom životu, s obzirom na 'pakao u kojem se nalazila', aludirajući time na svoj brak. Njihova veza na kraju je bila kratka, no pop diva mu je i danas zahvalna, te mu se zahvalila u knjizi, jer je bio 'katalizator' koji joj je bio potreban da se makne od supruga i njegovih kontroliranja. No, očito zbog te veze, Mottola joj, čini se, nije ostao dužan. Naime, Mariah Carey optužila je svog bivšeg supruga kako je iskoristio svu svoju moć i sva moguća poznanstva kako bi je kaznio i to na način da se njezin film 'Glitter' iz 2001. sabotira i doživi fijasko.