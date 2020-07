Pošast suvremenog doba: Ove su slavne osobe priznale svoju borbu s bipolarnim poremećajem

Bipolarni poremećaj ili, točnije, bipolarni afektivni poremećaj, karakterizira značajan poremećaj razine raspoloženja i aktivnosti, a zbog stanja pri kojem se razdoblja depresije izmjenjuju s razdobljima manije, za bolest je nekad bio uvriježen naziv manična depresija. Neke slavne osobe, pogođene ovom psihozom, podijelile su svoja iskustva

Kod bipolarnog poremećaja u stanju manije misli naviru bujicom, a osoba zrači srećom i samopouzdanjem. No prije ili kasnije slijede depresivne misli i osjećaji. Sve se to izmjenjuje u nepravilnim razmacima, što na kraju dovodi do izrazitog umora i iscrpljenosti.

'Ako ne uzimate lijekove svaki dan, možete se dovesti do kritičnog stanja zbog kojeg lako možete završiti i u bolnici. Tada se počnete ponašati neurotično, kako to naši tabloidi vole reći', otkrio je Kanye West.

Bebe Rexha

Pjevačica albanskih korijena, koja je pjesmom 'Mean to be' u suradnji sa skupinom Florida Georgia Linea bila nominirana za nagradu Grammy i koja je suautorica Eminemove pjesme 'The Monster', o svojoj je dijagnozi progovorila putem Twittera.

'Bipolarna sam i više se toga ne sramim. Sljedeći album bit će mi najomiljeniji, jer ništa više ne držim u sebi', otkrila je pjevačica.