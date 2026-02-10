U jeku obiteljske svađe, David Beckham donio odluku koja je sve iznenadila

Šest godina nakon što ga je kupio, David Beckham prodao je svoj raskošni penthouse u Miamiju i pritom zaradio pozamašnih 4,8 milijuna dolara. Prema pisanju New York Posta, bivši nogometaš, danas 50-godišnjak, luksuzni stan je platio 19,8 milijuna dolara preko svoje londonske tvrtke Beckham Brand Limited, a sada ga je uspio prodati za impresivnih 24,6 milijuna
Prodaja luksuznog penthousea Davida Beckhama u Miamiju dolazi u trenutku kada cijela obitelj Beckham prolazi kroz burno razdoblje i to nakon što je najstariji sin Brooklyn nedavno oštro prekinuo sve kontakte s roditeljima, optužujući ih za 'kontrolu i manipulaciju'.
Beckhamov bivši penthouse nalazio se na 59. katu impozantne zgrade One Thousand Museum, arhitektonskog remek-djela koje je potpisala slavna Zaha Hadid. Toranj od 62 kata, visok 215 metara, spada među najviše zgrade u Miamiju. Luksuzni penthouse imao je pet spavaćih soba, šest i pol kupaonica, golemu terasu s pogledom na Atlantski ocean i privatni helidrom.
Luksuz samo takav
Stanari kompleksa imaju pristup teretani i spa centru koji se protežu na dva kata, infinity bazenu, privatnom kinu i Sky Loungeu, a cijela zgrada odiše luksuzom - od posebnog mirisnog sustava u zajedničkim prostorijama do svakodnevne dostave svježeg cvijeća.
Zgrada s ukupno 82 stambene jedinice nekoć je služila kao luksuzna baza Beckhamovih dok je David pokretao svoj nogometni klub Inter Miami 2018. godine. No, iako su se sada riješili penthousea, Beckhamovi u Miamiju i dalje posjeduju još raskošniju rezidenciju - vilu vrijednu čak 72,25 milijuna dolara, smještenu uz obalu Biscayne Baya.
Imanje ima privatno kino, teretanu, spa, bazen, vanjsku kuhinju i 38 metara vlastite obale. Kuću s devet spavaćih soba obitelj je navodno kupila 2024., a tada su izvori bliski obitelji otkrili kako su svi bili oduševljeni novim domom.
Taj ih je dom svojevremeno spajao sa sinom Brooklynom, koji se preselio u Ameriku sa suprugom Nicolom Peltz, nasljednicom bogate obitelji čije se imanje u Palm Beachu prostire na 13 hektara. Par se 2022. vjenčao na raskošnom imanju vrijednom 85,6 milijuna dolara, no obiteljski odnosi između mladog para i ostatka Beckham klana otad su zahladili.