U jeku obiteljske svađe, David Beckham donio odluku koja je sve iznenadila

Vaga

Ljubav

Za vas veljača donosi jednu od najvećih promjena jer Saturn ulazi u vaše polje partnerstva na duži period. Ovo je test zrelosti za sve vaše veze – ono što je na klimavim nogama sada bi moglo puknuti, dok će kvalitetni odnosi postati još čvršći. Neozbiljni flertovi vas više ne zanimaju; tražite odgovornost, sigurnost i nekoga tko drži do svoje riječi. Ako ste u lošoj vezi, ovo je mjesec kada biste mogli skupiti hrabrost za konačan kraj.

Karijera

Venera u polju posla donosi odličnu atmosferu u uredu i mogućnost da šarmom riješite napete situacije s kolegama. Kreativni zadaci idu vam od ruke, a vaš estetski ukus bit će posebno cijenjen i primijećen. Ipak, pripremite se na to da će klijenti ili poslovni partneri postati zahtjevniji i tražiti konkretne rezultate. Diplomacija će biti vaše glavno oružje u nadolazećim pregovorima.

Zdravlje

Mogući su problemi s kožom ili hormonima kao reakcija na stres oko međuljudskih odnosa. Pokušajte pronaći balans kroz meditaciju ili laganu jogu.

