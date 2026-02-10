I JOŠ JE I ZARADIO

U jeku obiteljske svađe, David Beckham donio odluku koja je sve iznenadila

N. Sa

10.02.2026 u 14:50

Penthouse Davida Beckhama u Miamiju
Penthouse Davida Beckhama u Miamiju Izvor: Profimedia / Autor: Cyril Pecquenard / Sipa Press i The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia; montaža tportal
Bionic
Reading

Šest godina nakon što ga je kupio, David Beckham prodao je svoj raskošni penthouse u Miamiju i pritom zaradio pozamašnih 4,8 milijuna dolara. Prema pisanju New York Posta, bivši nogometaš, danas 50-godišnjak, luksuzni stan je platio 19,8 milijuna dolara preko svoje londonske tvrtke Beckham Brand Limited, a sada ga je uspio prodati za impresivnih 24,6 milijuna

Prodaja luksuznog penthousea Davida Beckhama u Miamiju dolazi u trenutku kada cijela obitelj Beckham prolazi kroz burno razdoblje i to nakon što je najstariji sin Brooklyn nedavno oštro prekinuo sve kontakte s roditeljima, optužujući ih za 'kontrolu i manipulaciju'.

vezane vijesti

Beckhamov bivši penthouse nalazio se na 59. katu impozantne zgrade One Thousand Museum, arhitektonskog remek-djela koje je potpisala slavna Zaha Hadid. Toranj od 62 kata, visok 215 metara, spada među najviše zgrade u Miamiju. Luksuzni penthouse imao je pet spavaćih soba, šest i pol kupaonica, golemu terasu s pogledom na Atlantski ocean i privatni helidrom.

Luksuz samo takav

Stanari kompleksa imaju pristup teretani i spa centru koji se protežu na dva kata, infinity bazenu, privatnom kinu i Sky Loungeu, a cijela zgrada odiše luksuzom - od posebnog mirisnog sustava u zajedničkim prostorijama do svakodnevne dostave svježeg cvijeća.

Penthouse Davida Beckhama u Miamiju
Penthouse Davida Beckhama u Miamiju Izvor: Profimedia / Autor: The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

Zgrada s ukupno 82 stambene jedinice nekoć je služila kao luksuzna baza Beckhamovih dok je David pokretao svoj nogometni klub Inter Miami 2018. godine. No, iako su se sada riješili penthousea, Beckhamovi u Miamiju i dalje posjeduju još raskošniju rezidenciju - vilu vrijednu čak 72,25 milijuna dolara, smještenu uz obalu Biscayne Baya.

Imanje ima privatno kino, teretanu, spa, bazen, vanjsku kuhinju i 38 metara vlastite obale. Kuću s devet spavaćih soba obitelj je navodno kupila 2024., a tada su izvori bliski obitelji otkrili kako su svi bili oduševljeni novim domom.

Victoria Beckham
  • Victoria i David Beckham
  • Victoria i David Beckham
  • Victoria i David Beckham
Obitelj Beckham Izvor: Profimedia / Autor: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Taj ih je dom svojevremeno spajao sa sinom Brooklynom, koji se preselio u Ameriku sa suprugom Nicolom Peltz, nasljednicom bogate obitelji čije se imanje u Palm Beachu prostire na 13 hektara. Par se 2022. vjenčao na raskošnom imanju vrijednom 85,6 milijuna dolara, no obiteljski odnosi između mladog para i ostatka Beckham klana otad su zahladili.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZA DLAKU...

ZA DLAKU...

Barbara Kolar umjesto Tarika Filipovića? Otkrila veliku tajnu HRT-a o kojoj se godinama šutjelo
NIJE GA VIDIO

NIJE GA VIDIO

Ruben Van Gucht progovorio o rođenju sina: Otkrio i zašto je bio tužan
ŽIVOTNE PROMJENE

ŽIVOTNE PROMJENE

Barbara Kolar priznala: 'Da sam diplomirala 10 godina kasnije, danas me ne biste gledali na TV-u'

najpopularnije

Još vijesti