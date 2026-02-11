TRAGIČNA SMRT

James Van Der Beek iza sebe ostavlja šestero djece; najmlađe ima tek četiri godine

L.M.B

11.02.2026 u 22:31

James Van Der Beek
James Van Der Beek
James Van Der Beek, koji je preminuo 11. veljače u 49. godini nakon borbe s kolorektalnim karcinomom, često je isticao da mu je najvažnija životna uloga bila ona oca. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly i njihovo šestero djece

Iako je svjetsku slavu stekao ulogom u seriji 'Dawson’s Creek', James Van Der Beek u privatnom je životu, kako je sam govorio, najveće ispunjenje pronalazio u obitelji. U razgovoru za 'Good Morning America' 2023. godine rekao je da je očinstvo 'ono što me učinilo najsretnijim'.

U obiteljskoj izjavi povodom njegove smrti istaknuto je da je bio 'voljeni suprug, otac, sin, brat i prijatelj'.

Supruga Kimberly bila mu je najveća podrška

James i Kimberly Van Der Beek vjenčali su se u kolovozu 2010. godine. Prošlog su ljeta proslavili 15. godišnjicu braka, a tom je prigodom glumac na Instagramu napisao:

'Prije 15 godina danas ova žena pristala je biti moja supruga. @vanderkimberly ti si najizvanrednije ljudsko biće koje sam ikad upoznao. Jednog dana ispričat ću priču o tome što si sve izdržala posljednje dvije godine i kako si uvijek iznova bila uz mene. Ne samo da si mi spasila život… pokazala si mi što znači živjeti.'

James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
  • James Van Der Beek
James Van Der Beek

Dodao je i: 'Ne postoje riječi kojima bih opisao koliko te volim i cijenim. Ne bih mogao bez tebe. Sretna godišnjica, ljubavi.'

Ponosni otac šestero djece

Par je dobio šestero djece: Oliviju, Joshuyu, Annabel, Emiliju, Gwendolyn i Jeremiaha.

Njihova najstarija kći Olivia rođena je 2010., a prošle je godine proslavila 15. rođendan. Tada je Van Der Beek napisao: 'Moja najstarija danas puni 15. Iste godine koliko je Dawson imao u pilot-epizodi. Gledati te kako stojiš tamo u crvenoj haljini, tako samouvjereno u središtu pozornice… ostavlja me bez riječi.'

U veljači 2024. Olivia je s ocem nastupila u emisiji 'We Are Family', a on je tada poručio: 'Jako sam ponosan tata. Kad sam je večeras gledao, vidio sam samo onu novorođenčad u kolijevci od koje nisam mogao odvojiti pogled.'

Sin Joshua rođen je 2012., a za njegov 12. rođendan glumac je napisao: 'Nitko me nije naučio više o tome kakav muškarac želim biti nego ti. Tvoja pitanja su moji putokazi. Tvoja mišljenja moje ogledalo.'

Kći Annabel dijeli rođendan s glumčevim ocem, a nedavno im je poručio: 'Vi ste pravo čudo… i neizmjerno sam zahvalan što vas imam u svom životu. Svijet je bolje mjesto jer ste u njemu.'

Emilia je rođena 2016., a za njezin deveti rođendan napisao je: 'Moje srce danas puni devet godina. Svu svoju djecu smatram učiteljima, ali tebe sam oduvijek smatrao autoritetom. Kad govoriš, slušam.'

Gwendolyn je stigla 2018., a za njezin sedmi rođendan posvetio joj je emotivnu objavu: 'Prije nego što si došla na svijet, u svoju si košaricu stavila maksimalnu dozu slatkoće, duha… i mislim da si potajni genij.'

Najmlađi Jeremiah rođen je 2021., a u jednoj objavi glumac je poručio: 'Nismo imali pojma koliko nam trebaš. Ali TI jesi. Djeca dolaze na svijet sa svojom esencijom, apetitima i osobnošću, a ti se nikada nisi ustručavao pokazati tko si i što želiš.'

