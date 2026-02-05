Obiteljska drama se nastavlja: Brooklyn Beckham ovim potezom prekinuo je sve veze s ocem

Napetosti unutar obitelji Beckham ne prestaju puniti naslovnice, a najnoviji potez najstarijeg sina dodatno je produbio jaz. Brooklyn Beckham, sin Davida i Victorije Beckham , prema pisanju britanskih medija uklonio je tetovažu kojom je godinama odavao počast svom ocu.

Na njegovoj nadlaktici ranije se nalazila velika tetovaža sidra kroz koju je bilo ispisano ‘dad’, a ispod nje i poruka ‘Love you Bust’, nadimak kojim David od milja zove svog prvorođenca. No nove fotografije, koje je objavio The Sun, pokazuju da je natpis laserski uklonjen te da je dizajn izmijenjen u tri neupadljiva oblika, dok je i tekst s očevim nadimkom vidno izblijedio.

Tetovaže koje nestaju, poruke koje ostaju

Zanimljivo je da je samo dan ranije David Beckham u Dohi ponosno pokazao svoju tetovažu ‘Buster’, koju je 2015. dao napraviti upravo u čast Brooklyna. Prošle godine Brooklyn je uklonio i tetovažu ‘mama’s boy’ s prsa, posvećenu majci Victoriji, dodatno potaknuvši špekulacije o dubini obiteljskog razdora.

Situaciju je nedavno komentirao i Nicola Peltz, Brooklynov tast i milijarder Nelson Peltz. Tijekom jednog javnog Q&A razgovora rekao je: ‘Moja kći i obitelj Beckham su sasvim druga priča i to nije tema za današnji događaj. No mogu reći da je moja kći sjajna, moj zet Brooklyn je sjajan i veselim se njihovom dugom i sretnom braku.’ Dodao je i da obostrano dijele savjete kad se suočavaju s teškim situacijama.