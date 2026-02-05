Obiteljska drama se nastavlja: Brooklyn Beckham ovim potezom prekinuo je sve veze s ocem

Brooklyn Beckham zadao je još jedan bolan udarac svojoj slavnoj obitelji. Nakon što je javno poručio da se ne želi pomiriti s roditeljima, čini se da je uklonio i tetovažu posvećenu ocu Davidu Beckhamu
Napetosti unutar obitelji Beckham ne prestaju puniti naslovnice, a najnoviji potez najstarijeg sina dodatno je produbio jaz. Brooklyn Beckham, sin Davida i Victorije Beckham, prema pisanju britanskih medija uklonio je tetovažu kojom je godinama odavao počast svom ocu.
Na njegovoj nadlaktici ranije se nalazila velika tetovaža sidra kroz koju je bilo ispisano ‘dad’, a ispod nje i poruka ‘Love you Bust’, nadimak kojim David od milja zove svog prvorođenca. No nove fotografije, koje je objavio The Sun, pokazuju da je natpis laserski uklonjen te da je dizajn izmijenjen u tri neupadljiva oblika, dok je i tekst s očevim nadimkom vidno izblijedio.
Tetovaže koje nestaju, poruke koje ostaju
Zanimljivo je da je samo dan ranije David Beckham u Dohi ponosno pokazao svoju tetovažu ‘Buster’, koju je 2015. dao napraviti upravo u čast Brooklyna. Prošle godine Brooklyn je uklonio i tetovažu ‘mama’s boy’ s prsa, posvećenu majci Victoriji, dodatno potaknuvši špekulacije o dubini obiteljskog razdora.
Situaciju je nedavno komentirao i Nicola Peltz, Brooklynov tast i milijarder Nelson Peltz. Tijekom jednog javnog Q&A razgovora rekao je: ‘Moja kći i obitelj Beckham su sasvim druga priča i to nije tema za današnji događaj. No mogu reći da je moja kći sjajna, moj zet Brooklyn je sjajan i veselim se njihovom dugom i sretnom braku.’ Dodao je i da obostrano dijele savjete kad se suočavaju s teškim situacijama.
‘Ne želim pomirenje’
Podsjetimo, Brooklyn je prošlog mjeseca objavio oštro intoniranu izjavu u kojoj je jasno dao do znanja da ne želi obnoviti odnos s obitelji. U njoj je naveo da je godinama šutio i pokušavao privatno rješavati probleme, ali da je bio prisiljen javno progovoriti zbog, kako tvrdi, kontinuiranog plasiranja neistina u medije.
‘Ne želim se pomiriti s obitelji. Ne kontrolira me nitko, prvi put u životu zauzimam se za sebe’, poručio je, dodavši da se osjećao ‘kontrolirano od obitelji koja javni imidž stavlja iznad svega’ te da je tek uz suprugu Nicolu pronašao mir i olakšanje nakon borbe s teškom anksioznošću.
U izjavi je iznio i ozbiljne optužbe, uključujući tvrdnje da su mu roditelji pokušavali narušiti odnos s Nicolom još prije vjenčanja te da su ga pritiskali da potpiše prava na korištenje vlastitog imena, što bi, prema njegovim riječima, utjecalo i na njegovu buduću obitelj.
Dok Brooklyn ostaje pri svom stavu, David i Victoria Beckham, zajedno s djecom Romeom, Cruzom i Harper, posljednjih su se tjedana u javnosti pojavili ujedinjeni, ne komentirajući sinove optužbe. Izvor blizak obitelji ipak tvrdi da bi Brooklyna ‘raširenih ruku dočekali natrag’ ako ikad odluči obnoviti odnose.