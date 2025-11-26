Tužna ispovijest glumačke dive: 'Ne vidim televiziju, ne mogu čitati, nikoga ne prepoznajem'

Legendarnoj glumici Judi Dench, danas 90-godišnjakinji, još je 2012. dijagnosticirana makularna degeneracija (degeneracija žute pjege), koja može uzrokovati trajni gubitak centralnog vida i najčešći je uzrok gubitka vida kod osoba starijih od 50 godina
Neponovljiva legendarna glumica Judi Dench rastužila je sve svoje obožavatelje posljednjim priznanjem. 90-godišnja Judi otkrila je kako joj je vid toliko oslabio da više ne može prepoznati ni prijatelje.
Glumica sada priznaje da joj vid više ne dopušta gledanje televizije ni čitanje, a ne može ni prepoznavati lica. U razgovoru s prijateljem i kolegom, Ianom McKellenom, tijekom promocije novog obrazovnog materijala za Shakespeareove drame, Judi je objasnila zašto se posljednjih godina rijetko pojavljuje pred kamerama.
'Zato što više ne vidim', rekla je za ITV News, na što se Ian našalio: 'Mi te vidimo', a Judi je odgovorila: 'Vidim tvoju siluetu i dobro te poznajem po tvojoj Macbeth šalici. Ali ne mogu prepoznati nikoga.'
Uz to je dodala: 'Ljudi misle ‘oh, ona je vrlo otmjena’, no nisam, to je zato što ne vidim. Ne vidim televiziju, ne mogu čitati.'
Ian ju je upitao: 'Jesi li ikad prišla totalnim neznancima i rekla im ‘drago mi je što vas vidim opet’?'
'Da, ponekad!', odgovorila je Judi smijući se.
Još 2021. godine, na događaju Vision Foundation u Londonu, Judi je otvoreno govorila o tome kako joj teško pada čitanje scenarija zbog rapidnog slabljenja vida.
'Pronalaziš način da se snađeš i savladaš ono što ti je jako teško. Morala sam pronaći novi način učenja replika i to na način da su moji prijatelji morali ponavljati redove iznova i iznova. Moram učiti kroz ponavljanje i nadam se da ljudi neće previše primijetiti ako su neki redovi potpuno pogrešni.'
Gostujući u The Graham Norton Showu, Judi je otkrila da joj memoriranje više nije jednostavno kao prije, jer je ranije koristila fotografsko pamćenje. 'Treba mi stroj koji ne samo da mi uči replike, nego mi i pokazuje gdje se nalaze na stranici. Nekada mi je bilo vrlo lako učiti nove redove, još bih i sada mogla izrecitirati cijelu Twelfth Night.'
Veteranka britkog uma nije se pojavila na velikom platnu od filma Allelujah iz 2022., a posljednjih godina se uglavnom pojavljuje u dokumentarcima kao ona sama.