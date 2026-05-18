Trudna ljubavnica bivšeg supruga Blanke Vlašić pratiteljima obećala i 'rodni list' bebe

Charlotte Van Looy , belgijska influencerica i spisateljica koja čeka dijete sa sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom, bivšim suprugom Blanke Vlašić, nasmijala je pratitelje na društvenim mrežama neobičnim ‘natjecanjem’ vezanim uz ime njihove buduće djevojčice.

Objavila je fotografiju na kojoj pozira s trudničkim trbuhom te priznala kako joj svakodnevno stižu poruke i šale o tome kako će nazvati bebu. Umjesto da nagađanja ignorira, odlučila ih je pretvoriti u zabavu za pratitelje.

‘Pogodite ime naše bebe. Budući da svaki dan vidimo šale u inboxu o imenu naše kćeri, pomislili smo da bi bilo zabavno napraviti malo natjecanje. Pošaljite nam svoju okladu preko linka iznad. Nakon njezina rođenja poslat ćemo vam čestitku s obavijesti o rođenju i poklone za krštenje’, napisala je Charlotte.

Cijelu su priču dodatno začinili humorističnom opaskom da će pratiteljima, ‘za svaki slučaj’, poslati i rodni list bebe čim se rodi.

Veza pod povećalom

Vijest da Ruben Van Gucht očekuje dijete s drugom partnericom odjeknula je ubrzo nakon što je potvrđen njegov razvod od Blanke Vlašić. Bivši supružnici zajedno imaju trogodišnjeg sina Monda, dok Ruben i Charlotte uskoro očekuju djevojčicu.