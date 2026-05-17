Srpski predstavnici iznenadili odlukom: 'Ovo nam je prvi i posljednji Eurosong'

Srpski predstavnici na Eurosongu 2026., bend Lavina iz Niša, nakon finala u Beču iznenadili su jasnom porukom o svojoj eurovizijskoj budućnosti. Iako su se plasirali u finale i izazvali snažne reakcije publike, članovi benda poručili su da im je ovo bilo prvo i posljednje sudjelovanje na Eurosongu.

Lavina je na nacionalni izbor 'Pesma za Evroviziju' stigla kao jedno od manje očekivanih imena, no pjesmom 'Kraj mene' i energičnim nastupom uvjerljivo je osvojila publiku i žiri. Na kraju su postali rijedak primjer izvođača koji je na domaćem izboru dobio maksimalnih 12 bodova i od stručnog žirija i od publike. Ponosni na nastup, ali bez novih eurovizijskih planova U Beču su uspjeli proći u finale, što je u Srbiji dočekano s velikim zadovoljstvom. Ipak, završni rezultat nije bio onakav kakvom su se nadali. Lavina je natjecanje završila na 17. mjestu, a posebno ih je koštao slabiji odaziv stručnih žirija iz drugih zemalja.

Po povratku kući članovi benda nisu skrivali da je iza njih intenzivno i iscrpljujuće iskustvo. Govorili su o velikom stresu, pritisku i nesuglasicama iza kulisa, ali i naglasili da su zadovoljni onim što su pokazali na pozornici. 'Ovo nam je prva i posljednja Eurovizija. Mi smo malo izašli iz zone komfora, ali sada se moramo vratimo na pravu stvar i graditi karijeru', poručili su članovi benda. Dodali su da su se u finalu osjećali sigurnije te da ih je publika u dvorani dobro prihvatila. Ipak, smatraju da na Eurosongu postoji određena hijerarhija među zemljama, što se, prema njihovu dojmu, odrazilo i na rezultat.