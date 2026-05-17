BEND LAVINA

Srpski predstavnici iznenadili odlukom: 'Ovo nam je prvi i posljednji Eurosong'

L.M.B

17.05.2026 u 22:37

Lavina
Lavina Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE
Bionic
Reading

Metal bend Lavina, koji je Srbiju predstavljao na Eurosongu u Beču, nakon povratka kući poručio je da se više ne planira vraćati na eurovizijsku pozornicu

Srpski predstavnici na Eurosongu 2026., bend Lavina iz Niša, nakon finala u Beču iznenadili su jasnom porukom o svojoj eurovizijskoj budućnosti. Iako su se plasirali u finale i izazvali snažne reakcije publike, članovi benda poručili su da im je ovo bilo prvo i posljednje sudjelovanje na Eurosongu.

vezane vijesti

Lavina je na nacionalni izbor 'Pesma za Evroviziju' stigla kao jedno od manje očekivanih imena, no pjesmom 'Kraj mene' i energičnim nastupom uvjerljivo je osvojila publiku i žiri. Na kraju su postali rijedak primjer izvođača koji je na domaćem izboru dobio maksimalnih 12 bodova i od stručnog žirija i od publike.

Ponosni na nastup, ali bez novih eurovizijskih planova

U Beču su uspjeli proći u finale, što je u Srbiji dočekano s velikim zadovoljstvom. Ipak, završni rezultat nije bio onakav kakvom su se nadali. Lavina je natjecanje završila na 17. mjestu, a posebno ih je koštao slabiji odaziv stručnih žirija iz drugih zemalja.

Antigoni
  • Linda Lampenius i Pete Parkkonen
  • Alicja
  • Satoshi
  • Dara
  • Lelek
    +20
Finalna večer Eurosonga Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE

Po povratku kući članovi benda nisu skrivali da je iza njih intenzivno i iscrpljujuće iskustvo. Govorili su o velikom stresu, pritisku i nesuglasicama iza kulisa, ali i naglasili da su zadovoljni onim što su pokazali na pozornici.

'Ovo nam je prva i posljednja Eurovizija. Mi smo malo izašli iz zone komfora, ali sada se moramo vratimo na pravu stvar i graditi karijeru', poručili su članovi benda.

Dodali su da su se u finalu osjećali sigurnije te da ih je publika u dvorani dobro prihvatila. Ipak, smatraju da na Eurosongu postoji određena hijerarhija među zemljama, što se, prema njihovu dojmu, odrazilo i na rezultat.

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE SU REKLE

SVE SU REKLE

Lelekice reagirale na glasanje Srbije: 'Srednji prst svemu što nas razdvaja'
GERALDINE PILLET

GERALDINE PILLET

Oženio se Nikola Karabatić: Prekrasne trenutke s vjenčanja podijelio je s fanovima
PROBLEMI U PRIJENOSU

PROBLEMI U PRIJENOSU

Kaos nakon finala Eurosonga: Češka tražila ponavljanje nastupa

najpopularnije

Još vijesti