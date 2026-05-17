Lelekice reagirale na glasanje Srbije: 'Srednji prst svemu što nas razdvaja'

Rasprava o glasovima Hrvatske i Srbije na Eurosongu 2026. ne stišava se ni dan nakon finala u Beču
Nakon finala Eurosonga 2026. i burnih reakcija na bodovanje između Hrvatske i Srbije, oglasile su se članice grupe Lelek te poručile da je publika u obje zemlje pokazala drukčiju sliku od one koju su poslali žiriji.
Lelekice su u Instagram storyju podijelile pjesmu 'Kraj mene' srpskog benda Lavina te fotografije glasova publike iz Hrvatske i Srbije. Upravo su gledatelji u obje zemlje jedni drugima dali maksimalnih 12 bodova, što je u suprotnosti s odlukom srpskog žirija.
'Narod, u svom stilu...'
Lelekice su uz objavu poslale jasnu poruku o odnosu politike i publike.
'Danas još jedna lekcija i podsjetnik svima nama: politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu, srednji prst svemu što nas razdvaja', napisale su.
Njihova reakcija stigla je nakon niza komentara na društvenim mrežama, posebno iz Srbije, gdje su brojni korisnici kritizirali odluku stručnog žirija i isticali da publika nije glasala na isti način.