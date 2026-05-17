Lelekice reagirale na glasanje Srbije: 'Srednji prst svemu što nas razdvaja'

Nakon finala Eurosonga 2026. i burnih reakcija na bodovanje između Hrvatske i Srbije, oglasile su se članice grupe Lelek te poručile da je publika u obje zemlje pokazala drukčiju sliku od one koju su poslali žiriji.

Lelekice su u Instagram storyju podijelile pjesmu 'Kraj mene' srpskog benda Lavina te fotografije glasova publike iz Hrvatske i Srbije. Upravo su gledatelji u obje zemlje jedni drugima dali maksimalnih 12 bodova, što je u suprotnosti s odlukom srpskog žirija.

Lelekice su uz objavu poslale jasnu poruku o odnosu politike i publike.

'Danas još jedna lekcija i podsjetnik svima nama: politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu, srednji prst svemu što nas razdvaja', napisale su.