Tragična smrt 35-godišnje britanske zvijezde: Policija istražuje kobnu nesreću u vili

Jake Hall, bivši sudionik britanskog reality showa 'The Only Way Is Essex', preminuo je u Španjolskoj u 35. godini, a španjolske vlasti smrt zasad tretiraju kao nesretan slučaj.

Britanska reality zvijezda, bivši model i modni dizajner Jake Hall preminuo je u 35. godini na Mallorci. Kako piše BBC, Hall je umro nakon ozljeda glave zadobivenih u vili na španjolskom otoku, a lokalna policija istražuje okolnosti smrti.

Španjolska Civilna garda potvrdila je za BBC da istražuje incident koji se dogodio u Santa Margariti na Mallorci te da slučaj zasad 'izgleda kao nesretna smrt'. Vlasti čekaju rezultate obdukcije. Proslavio se u popularnom realityju Hall je široj javnosti postao poznat 2015. godine, kada se pridružio reality showu 'The Only Way Is Essex'. U emisiju je ušao kao prijatelj Vasa J. Morgana, a gledatelji su ga pamtili i kao bivšeg partnera sudionice Chloe Lewis. Hall je iza sebe ostavio osmogodišnju kćer River, koju je dobio s bivšom zvijezdom emisije 'The Real Housewives of Cheshire' Missé Beqiri.

Od realityja do mode i umjetnosti Hall je rođen u istočnom Londonu, a njegova se obitelj preselila na Mallorcu dok je bio dijete. Kasnije je govorio da ga uz taj otok vežu sretna sjećanja iz odrastanja. Prvi modni posao pokrenuo je 2012. godine, kada je imao 21 godinu, i to iz vlastite garaže. Njegov brend Prévu nosile su poznate osobe poput Stormzyja i Belle Hadid. Brend je 2021. prodan JD Sportsu, potom ga je 2022. preuzeo Frasers Group, no 2023. završio je u stečaju. Hall je kasnije govorio da ga je gubitak posla koji je godinama gradio teško pogodio. 'Prošao sam kroz vrlo, vrlo teško iskustvo izgubivši taj posao koji sam sedam godina gradio iz vlastite garaže. Uložio sam srce i dušu u nešto i jednog dana to mi je oduzeto', rekao je.

