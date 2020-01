Thomas Markle zaprijetio ispričati sve ukoliko završi na sudu s Meghan: 'Volio bih da nije došlo do ovoga, no svjedočit ću protiv nje'

Otac vojvotkinje od Sussexa najavio je, u svom posljednjem medijskom istupu, kako će, ukoliko se doista nađe na sudu s kćeri, protiv iste i svjedočiti. Thomas Markle pristao je biti svjedok i ispričati sve kako je doista i bilo, a sada tvrdi kako ne vjeruje da je njegova kći bila žrtvom rasističkih ispada

'Ono što znam bit će jako emotivno i doista ne znam kako ćemo oboje prihvatiti istinu. Ako se to i dogodi, biti će to najgore moguće mjesto za susret s njom i Harryjem, no ja sam odlučio i svjedočit ću protiv svih laži izrečenih na moj račun', izjavio je to u dokumentarcu emitiranom na Channel 5 Thomas Markle, otac Meghan Markle, dodavši kako je odluka nje i Harryja da odstupi sa kraljevskih dužnosti 'najgluplja stvar koju su mogli napraviti'.

75-godišnji Markle potom je rekao: 'Dosta mi je da šire laži o meni, a da se ja ne mogu braniti. Dao sam novinama dio pisma koje mi je napisala, a na kraju su dobili tužbu. To je moja greška i želim je ispraviti.'