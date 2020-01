Dok javnost nagađa je li Harry na rubu živčanog sloma, mediji se zabavljaju informacijama kako je upravo Meghan inzistirala na tome da im kraljica da titule

Nakon što je i službeno potvrđeno da napuštaju kraljevsku obitelj, Harry i Meghan u Kanadi žive s timom terapeuta koji, kako donose pojedini mediji, brinu za prinčevo očito narušeno emotivno stanje, a uz sve to tek su se sada pojavila informacije kako je zapravo Meghan Markle inzistirala na kraljevskim titulama, iako im je kraljica, čak i uoči vjenčanja, nudila da žive bez takvog tereta na leđima

Iako je do sada fokus stavljan na Meghan Markle , određeni mediji ipak su prednost dali princu Harryju , točnije njegovom psihičkom zdravlju. Naime, kako pišu pojedini tabloidi, u Kanadu je s njim stigao i tim terapeuta koji se brinu za njega, nakon što mu se narušilo emocionalno stanje. Navodno se Harry bojao kako će mu Meghan uzeti dijete i ostaviti ga, zbog čega je doživio živčani slom, a liječnici su mu prepisali lijekove protiv tjeskobe.

U moru informacija koje doslovce svake minute ugledaju svjetlo dana, doista se ne može znati koja je u potpunosti istinita, a koja nije. Kada su slavne osobe u pitanju, pravu istinu znaju tek oni i njihovi bližnji, no to ne znači da javnost ne može nagađati, ali i zabavljati se svime time.

'Meghan je bila nesretna i zato je lako emocionalno nesretnog Harryja povukla sa sobom. Njegovu odluku za preseljenjem dodatno je učvrstio princ Andrew rekavši mu da će, nažalost, kraj starijeg brata Williama on biti 'druga violina', budući da se isto dogodilo njemu. Isto tako, kraljevska 'tvrtka' koristi novac kako bi kontrolirala Harryja i Meghan i vjerojatno bi ga, kad-tad, prisilili da napusti suprugu, baš kao što su, prema tvrdnjama princa Andrewa, napravili njemu s Fergie', smatra Penny Junor.

No, posljednjih sati nije samo njegovo psihičko zdravlje na tapeti, već se ponovno, iznova i iznova, izvlače detalji oko kraljevskih titula kojih su se Meghan i Harry odrekli. Naime, kako piše Daily Mail, kraljica je uoči njihova vjenčanja donijela odluku i istu stavila pred njih, ponudivši im slobodu da žive bez titula, no bivša američka glumica tada je rekla kako je ona 'sretna što će prestati glumiti, te što će postati dijelom kraljevske obitelji'.

Naime, kako otkriva izvor blizak kraljevskoj obitelji, ta ponuda ostavila bi Meghan mogućnost da se nastavi baviti glumom, a kraljica joj je to, navodno, ponudila, kako bi čim lakše napravila 'prijelaz' u kraljevsku obitelj i takav način života. Meghan je sve to odbila želeći postati aktivni član kraljevske obitelji, a sada je, vojvotkinja, koja je u braku s princom Harryjem od svibnja 2018. godine, odbacila kraljevsku titulu, prikazavši sve to kao golemi teret kojeg se željela pod hitno riješiti, iako je sama na njemu inzistirala.