BROJNA IZNENAĐENJA

Što zasad znamo o posljednoj sezoni kultne serije 'Stranger Things'

E. K.

23.10.2025 u 23:18

Scena iz 5. sezone 'Stranger Things'
Scena iz 5. sezone 'Stranger Things' Izvor: Profimedia / Autor: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Bionic
Reading

Dvosatna finalna epizoda kultne serije 'Stranger Things' bit će prikazivana i u kinima

Počelo je odbrojavanje do pete sezone serije 'Stranger Things', koja je, kako je najavljena i zadnja.

vezane vijesti

Nakon više od tri godine (četvrta sezona 'Stranger Things' prikazivala se tijekom 2022. u dva dijela) konačno smo dočekali petu sezonu.

Zaključni dio serije pod nazivom 'The Rightside Up' premijerno će se prikazivati na Netflixu i u više od 350 kinodvorana 31. prosinca, počevši od 5 sati po lokalnom vremenu na zapadnoj obali SAD-a (8 sati navečer po istočnom vremenu), a prikazivanje će se nastaviti do 1. siječnja 2026. godine. Ovo je prvi put da se epizoda Netflix serije istovremeno prikazuje i u kinima, piše Variety.

Tvorci serije Matt i Ross Duffer izrazili su želju da se finalna epizoda kinematografske duljine istovremeno prikaže u kinima kad izađe na streaming platformi za Novu godinu.

'Ljudi ne mogu doživjeti koliko se vremena i truda ulaže u zvuk i sliku, a gledaju je u smanjenoj kvaliteti. Više od toga, radi se o doživljavanju istovremeno s obožavateljima', rekao je Matt.

'To bi bilo nevjerojatno', dodao je Ross. 'Jer bi obožavatelji mogli biti tamo s drugim obožavateljima i doživjeti to kao zajedničku stvar - bilo bi to nevjerojatno'.

Iako je jedan od Netflixovih temeljnih načela stavljanje originalnog sadržaja na streaming platformu umjesto u kinodvorane, tvrtka je prikazivala svoje igrane filmove u kinima od slučaja do slučaja. Greta Gerwig pregovarala je s tvrtkom o Imax prikazivanju za svoj 'Narnia' film sljedeće godine. Netflixovi kandidati za nagrade, ove godine to uključuje 'Frankenstein', 'Jay Kelly' i 'A House of Dynamite', debitiraju najprije u malom broju kinodvorana za kvalifikacije za Oscar, često nekoliko tjedana prije premijere na Netflixu.

Kako je ranije najavljeno, ideja o spin-offovima zasad nije u igri, a fanovi su najviše raspravljali o tome vraća li se omiljeni lik - Eddie Munson.

No stigla je i potvrda kako se glumac Joseph Quinn ipak neće se vratiti u petu i posljednju sezonu popularne Netflixove serije.

Iako je Munson poginuo u posljednjoj sezoni, njegov tragičan kraj nije bio baš najbolje prihvaćen kod fanova pa su mnogi apelirali, čak i pisali peticije da se Quinn vrati u novoj sezoni no bez uspjeha.

U glumačkoj ekipi serije Stranger Things ostaju: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Galen Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery i Maya Hawke.

Radnja pete sezone smještena je u jesen 1987., više od godinu dana nakon kaotičnih događaja iz prethodne sezone.

Podsjetimo, serija će se prikazivati u dva dijela: (Vol. 1) 26. studenog i (Vol. 2) 25. prosinca, dok je finale serije zakazano za 31. prosinca.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
WILLIAM GA JE IGNORIRAO

WILLIAM GA JE IGNORIRAO

Sve je sad jasno: Jedan trenutak je odredio sudbinu princa Andrewa
Stella Banderas

Stella Banderas

Kći Antonija Banderasa donijela je odluku koja je oduševila popularnog glumca
OBOŽAVAJU GA

OBOŽAVAJU GA

Hrvatski Pedro Pascal u 'Divljim pčelama': Otkriva slojeve nove uloge i čar snimanja u Zagori

najpopularnije

Još vijesti