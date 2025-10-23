Što zasad znamo o posljednoj sezoni kultne serije 'Stranger Things'

Dvosatna finalna epizoda kultne serije 'Stranger Things' bit će prikazivana i u kinima

Počelo je odbrojavanje do pete sezone serije 'Stranger Things', koja je, kako je najavljena i zadnja.

Nakon više od tri godine (četvrta sezona 'Stranger Things' prikazivala se tijekom 2022. u dva dijela) konačno smo dočekali petu sezonu. Zaključni dio serije pod nazivom 'The Rightside Up' premijerno će se prikazivati na Netflixu i u više od 350 kinodvorana 31. prosinca, počevši od 5 sati po lokalnom vremenu na zapadnoj obali SAD-a (8 sati navečer po istočnom vremenu), a prikazivanje će se nastaviti do 1. siječnja 2026. godine. Ovo je prvi put da se epizoda Netflix serije istovremeno prikazuje i u kinima, piše Variety. Tvorci serije Matt i Ross Duffer izrazili su želju da se finalna epizoda kinematografske duljine istovremeno prikaže u kinima kad izađe na streaming platformi za Novu godinu. 'Ljudi ne mogu doživjeti koliko se vremena i truda ulaže u zvuk i sliku, a gledaju je u smanjenoj kvaliteti. Više od toga, radi se o doživljavanju istovremeno s obožavateljima', rekao je Matt.

'To bi bilo nevjerojatno', dodao je Ross. 'Jer bi obožavatelji mogli biti tamo s drugim obožavateljima i doživjeti to kao zajedničku stvar - bilo bi to nevjerojatno'.

Iako je jedan od Netflixovih temeljnih načela stavljanje originalnog sadržaja na streaming platformu umjesto u kinodvorane, tvrtka je prikazivala svoje igrane filmove u kinima od slučaja do slučaja. Greta Gerwig pregovarala je s tvrtkom o Imax prikazivanju za svoj 'Narnia' film sljedeće godine. Netflixovi kandidati za nagrade, ove godine to uključuje 'Frankenstein', 'Jay Kelly' i 'A House of Dynamite', debitiraju najprije u malom broju kinodvorana za kvalifikacije za Oscar, često nekoliko tjedana prije premijere na Netflixu.