Na setu 'Outer Banks': Nakon incidenta, snimanje u Dubrovniku se nastavilo

Dubrovnik je bio poprište dramatičnih scena koje se nisu odvijale pred kamerama! Jonas Pate, sukreator i redatelj kultne serije 'Outer Banks', navodno je fizički nasrnuo na članicu produkcijskog tima tijekom snimanja pete sezone u Dubrovniku
Prema ekskluzivnim informacijama američkog tabloida TMZ, neugodna situacija eskalirala je kada je Pate 'uhvatio asistenticu rukama i tresao je dok joj je vikao u lice'. Srećom, glavne zvijezde serije brzo su reagirale i prekinule sukob.
Chase Stokes, omiljeni John B iz serije, prvi je priskočio u pomoć i razdvojio redatelja od uplašene asistentice. Madelyn Cline, koja tumači Sarah Cameron, također je uskočila kako bi smirila napetosti na setu.
No usprkos ovom neugodnom događaju, kamere i dalje rade u Dubrovniku. Fotografi su uhvatili Patea kako nastavlja sa snimanjem, dok se čeka službena reakcija Netflixa: streaming div zasad šuti o situaciji
Izvor blizak produkciji otkriva šokantne detalje: 'Ovakvo ponašanje nije neuobičajno za Patea'. Ove tvrdnje sugeriraju da incident u Dubrovniku možda nije izoliran slučaj.
Ova drama se dogodila tijekom snimanja finalne, pete sezone serije. Autori su ranije emotivno najavili završetak: 'S malo tuge, ali i puno uzbuđenja, približavamo se kraju našim voljenim Pogueima'.
Outer Banks ostaje jedan od najgledanijih Netflixovih hitova zadnjih godina, a četvrta sezona nedavno je zasjela na vrh globalne ljestvice.