Na setu 'Outer Banks': Nakon incidenta, snimanje u Dubrovniku se nastavilo

Prema ekskluzivnim informacijama američkog tabloida TMZ, neugodna situacija eskalirala je kada je Pate 'uhvatio asistenticu rukama i tresao je dok joj je vikao u lice'. Srećom, glavne zvijezde serije brzo su reagirale i prekinule sukob.

Chase Stokes , omiljeni John B iz serije, prvi je priskočio u pomoć i razdvojio redatelja od uplašene asistentice. Madelyn Cline , koja tumači Sarah Cameron, također je uskočila kako bi smirila napetosti na setu.

No usprkos ovom neugodnom događaju, kamere i dalje rade u Dubrovniku. Fotografi su uhvatili Patea kako nastavlja sa snimanjem, dok se čeka službena reakcija Netflixa: streaming div zasad šuti o situaciji

Izvor blizak produkciji otkriva šokantne detalje: 'Ovakvo ponašanje nije neuobičajno za Patea'. Ove tvrdnje sugeriraju da incident u Dubrovniku možda nije izoliran slučaj.