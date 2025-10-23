SVE JE U REDU

Na setu 'Outer Banks': Nakon incidenta, snimanje u Dubrovniku se nastavilo

E. K.

23.10.2025 u 22:41

Jonas Pete na setu u Dubrovniku
Jonas Pete na setu u Dubrovniku
Dubrovnik je bio poprište dramatičnih scena koje se nisu odvijale pred kamerama! Jonas Pate, sukreator i redatelj kultne serije 'Outer Banks', navodno je fizički nasrnuo na članicu produkcijskog tima tijekom snimanja pete sezone u Dubrovniku

Prema ekskluzivnim informacijama američkog tabloida TMZ, neugodna situacija eskalirala je kada je Pate 'uhvatio asistenticu rukama i tresao je dok joj je vikao u lice'. Srećom, glavne zvijezde serije brzo su reagirale i prekinule sukob.

Chase Stokes, omiljeni John B iz serije, prvi je priskočio u pomoć i razdvojio redatelja od uplašene asistentice. Madelyn Cline, koja tumači Sarah Cameron, također je uskočila kako bi smirila napetosti na setu.

Jonas Pate na setu Netflixove serije 'Outer Banks'
Jonas Pate na setu Netflixove serije 'Outer Banks'

No usprkos ovom neugodnom događaju, kamere i dalje rade u Dubrovniku. Fotografi su uhvatili Patea kako nastavlja sa snimanjem, dok se čeka službena reakcija Netflixa: streaming div zasad šuti o situaciji

Izvor blizak produkciji otkriva šokantne detalje: 'Ovakvo ponašanje nije neuobičajno za Patea'. Ove tvrdnje sugeriraju da incident u Dubrovniku možda nije izoliran slučaj.

Ova drama se dogodila tijekom snimanja finalne, pete sezone serije. Autori su ranije emotivno najavili završetak: 'S malo tuge, ali i puno uzbuđenja, približavamo se kraju našim voljenim Pogueima'.

Outer Banks ostaje jedan od najgledanijih Netflixovih hitova zadnjih godina, a četvrta sezona nedavno je zasjela na vrh globalne ljestvice.

