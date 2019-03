Što se dogodilo: Nekad nerazdvojni Matt Damon i Ben Affleck danas se izbjegavaju u širokom luku

Ponosno su naglašavali kako su prijatelji od djetinjstva te da se druže čak tri desetljeća, bili su nerazdvojni, a unazad zadnjih par godina Matt Damon i Ben Affleck vješto se izbjegavaju

I nije to bila neka tajna, svijet je godinama pratio divno prijateljstvo holivudskih glumaca koji su se upoznali dok je Matt imao 10, a Ben 8 godina. Često su naglašavali kako se ponose svojim odnosom, koji je ostao nepromijenjen i kad su okusili slavu i okitili se Oscarima za scenarij filma 'Dobri Will Hunting'.

'Nemam problema pričati o svom alkoholizmu. To je dio mog života i to je nešto s čime se borim. Naravno da ne želim da me to okarakterizira i da to bude moj identitet, ali dobro je da sam svjestan da na tome trebam kontinuirano raditi', rekao je nedavno Affleck, kojeg je alkoholizam, čini se, ipak uspio razdvojiti od dugogodišnjeg suradnika i vjernog prijatelja.

Postojale su priče da su se Ben i Matt udaljili jer se njihove supruge nisu dobro slagale, ali sve je ostalo samo na nagađanjima. Poznato je da su obje obitelji čak živjele u istoj ulici kako ne bi izgubili kontakte. Ben je jednom prilikom izjavio kako obojica imaju sjajne žene i da im to omogućuje da uspješno balansiraju između obiteljskog života i karijere.

Posljednjih nekoliko godina, 48-godišnji Damon izgradio je novi krug ljudi oko sebe s kojima provodi godišnje odmore, praznike i opuštajuće vikende. Među njima je i australski glumac Chris Hemsworth, koji je prema svemu sudeći Damonu zamijenio Afflecka. Ono što je nekada bio Ben, danas je Damonu - Chris. Hemswothova i Damonova obitelj se druže, a zadnjih tjedana odlično se provode u Australiji, gdje Matt snima svoj novi film.