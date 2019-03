Ben Affleck iskreno priznao: 'Naravno da još uvijek volim bivšu ženu'

U listopadu prošle godine napokon su nakon dugogodišnjeg razmišljanja, finalizirali svoj razvod, ali Ben Affleck i Jennifer Garner ostali su izuzetno prisni i prijateljski nastrojeni. Zajedno odgajaju svoje troje djece, a slavni glumac u posljednjem intervjuu nije krio da njegovi osjećaji prema bivšoj supruzi nisu nestali

Ipak, najvažnija žena u njegovu životu bila je i ostala Garner, koja mu pruža potporu, pozitivan stav i koja mu pomaže i u najkritičnijim situacijama.

'Nemam problema pričati o svom alkoholizmu. To je dio mog života i to je nešto s čime se borim. Naravno da ne želim da me to okarakterizira i da to bude moj identitet, ali dobro je da sam svjestan da na tome trebam kontinuirano raditi', kazao je holivudski zavodnik koji se prvi puta na odvikavanje prijavio još davne 2001. godine.