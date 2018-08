Problem koji traje skoro dva desetljeća: Kako se Ben Affleck borio s alkoholizmom tijekom godina

Dugogodišnju borbu protiv alkoholizma u kojem mu je najveću podršku davala bivša supruga Jennifer Garner, glumac Ben Affleck nedavno je prekinuo kada je ponovno pokleknuo pod porocima, a sada je poznat i pravi razlog njegove nove krize

'Završio sam s rehabilitacijom na koju sam se prijavio zbog ovisnosti o alkoholu. To je nešto s čime se već dulje borim, a ovime moja borba ne prestaje, no sada imam snage suočiti se s time. Želim uživati u životu i biti najbolji otac na svijetu. Želim da moja djeca znaju da nije sramota potražiti pomoć kada je trebaš, kao i to da ću biti potpora svakome kome je potrebna. Sretan sam da imam obitelj i prijatelje koji me vole, a najviše želim zahvaliti najvažnijoj ženi na svijetu - mojoj Jen - koja mi je bila najveća potpora i koja se brinula o našoj djeci kada ja nisam mogao. Ovo je samo prvi korak prema mom konačnom ozdravljenju', otvoreno je javnosti poručio u ožujku prošle godine.