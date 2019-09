Stjepan Hauser uživa u jednom od najromantičnijih gradova na svijetu, evo tko mu pravi društvo

Slavni violončelist nakon brojnih sviračkih objava, danas je napokon svoje pratitelje razveselio jednom koja to nije. Stjepan Hauser javio se iz Venecije gdje se opušta u krugu svojih najmilijih

Iako je proljetos izjavio da 'neće putovati', da mu 'već od same pomisli da mora nekamo ići pada mrak na oči' te da sve više ima potrebu za izolacijom, ipak je u prethodnom razdoblju odlazio izvan Hrvatske. A otputovao je ovih dana i to ponovo do Italije gdje je boravio početkom rujna. 'Poveo sam roditelje na romantični vikend u Venecijiu, pohvalio se Stjepan Hauser koji na jednoj od fotografija pozira zagrljen sa svojim dobro raspoloženim roditeljima.