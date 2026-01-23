Spektakl na Netflixu: Uživo gledajte jedan od najriskantnijih uspona na 101 kat visok neboder

Alex Honnold penje se na Taipei 101 bez užadi, a prijenos uživo izaziva divljenje i zabrinutost

Jedan od najslavnijih svjetskih penjača, Alex Honnold, ovog će vikenda pokušati nešto što dosad nitko nije učinio: popeti se na neboder Taipei 101 bez ikakve užadi ili zaštitne opreme. Uspon na 508 metara visoku zgradu u središtu Taipeija Netflix će prenositi uživo, što je izazvalo i veliko uzbuđenje i ozbiljna etička pitanja.

Taipei 101, čelično-stakleni neboder otporan na potrese, već više od desetljeća zaokuplja Honnoldovu pažnju. Slavni američki penjač, poznat po povijesnom slobodnom usponu na El Capitan u Yosemiteju dokumentiranom u filmu Free Solo, uspon će izvesti u svom prepoznatljivom stilu - potpuno bez zaštite. Najava događaja izazvala je i zabrinutost dijela javnosti, osobito zbog činjenice da je Honnold danas oženjen i otac dviju djevojčica. Kritičari se pitaju treba li ovako rizične pothvate prenositi uživo, dok sam penjač tvrdi da je riječ o pažljivo pripremljenom izazovu.

'Kad birate penjačke ciljeve, tražite nešto jedinstveno', rekao je Honnold za Associated Press. 'Nešto što se izdvaja iz okoline - baš kao Taipei 101.' Kako izgleda uspon na neboder Iako nije prvi koji se popeo na Taipei 101, Honnold će biti prvi koji će to učiniti bez užadi. Francuski penjač Alain Robert izveo je uspon 2004. godine, ali uz znatne poteškoće i zaštitnu opremu. Honnold, koji se za ovaj pothvat pripremao mjesecima, uvjeren je da je ruta tehnički zahtjevna, ali izvediva. Zgrada ima 101 kat, a najteži dio uspona čini središnji segment - niz tzv. 'bambusovih kutija' koje karakteriziraju izgled nebodera. Svaki segment sastoji se od strmih, prevjesnih dijelova, nakon kojih slijede balkoni na kojima će se Honnold moći kratko odmoriti.

Prijenos pod nazivom Skyscraper Live emitirat će se s 10-sekundnom odgodom, kako bi se u slučaju opasnosti mogao prekinuti. Produkcijski tim osigurao je brojne sigurnosne mjere, uključujući meteorološke prognoze u stvarnom vremenu, komunikaciju s Honnoldom tijekom uspona te kamere postavljene unutar i izvan zgrade. Etika, odgovornost i utjecaj na publiku Upravo prijenos uživo otvara pitanje etike. Medijski stručnjaci upozoravaju da ovakvi događaji mogu potaknuti imitacije, osobito među mlađima. Slobodno penjanje bez osiguranja odnijelo je brojne živote, a slični trendovi poput 'rooftopinga' već su doveli do fatalnih nesreća diljem svijeta.

