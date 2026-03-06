Netflix prekida suradnju s Meghan Markle i njezinim brendom As Ever

Netflix je službeno prekinuo suradnju s lifestyle brendom As Ever Meghan Markle , što je novi udarac za projekt koji je posljednjih mjeseci suočen s nizom problema. Kako doznaje Page Six, streaming div odlučio je povući se iz partnerstva nakon što serija ‘With Love, Meghan’, koja je pratila brend, nije nastavila život na platformi.

‘Njezina emisija nije se nastavila, pa više nije imalo smisla nastaviti partnerstvo’, rekao je izvor iz industrije za Page Six, aludirajući na seriju koja je trajala dvije sezone. Netflix je u službenoj izjavi naglasio da je upravo Meganina ideja bila pokretač projekta.

‘Meghanina strast prema uzdizanju svakodnevnih trenutaka na lijep, ali jednostavan način inspirirala je stvaranje brenda As Ever i drago nam je što smo sudjelovali u oživotvorenju te vizije’, poručili su iz Netflixa.

Dodali su i kako je plan od početka bio da Markle s vremenom nastavi razvijati brend samostalno. ‘Kako je i bilo zamišljeno, Meghan će nastaviti razvijati brend i voditi ga u novo poglavlje neovisno, a veselimo se pratiti kako će i dalje donositi radost u domove diljem svijeta’, stoji u priopćenju.

Sličnu poruku poslali su i iz samog brenda. ‘Zahvalni smo Netflixu na partnerstvu tijekom lansiranja i prve godine’, rekao je glasnogovornik As Evera, dodavši da je tvrtka u međuvremenu značajno narasla.

‘Doživjeli smo snažan i brz rast i As Ever je sada spreman stajati na vlastitim nogama. Pred nama je uzbudljiva godina i jedva čekamo podijeliti više.’