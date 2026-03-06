Netflix prekida suradnju s Meghan Markle i njezinim brendom As Ever

Netflix je prekinuo suradnju s Meghan Markle i njezinim lifestyle brendom As Ever nakon što serija ‘With Love, Meghan’ nije dobila novu sezonu
Netflix je službeno prekinuo suradnju s lifestyle brendom As Ever Meghan Markle, što je novi udarac za projekt koji je posljednjih mjeseci suočen s nizom problema. Kako doznaje Page Six, streaming div odlučio je povući se iz partnerstva nakon što serija ‘With Love, Meghan’, koja je pratila brend, nije nastavila život na platformi.
‘Njezina emisija nije se nastavila, pa više nije imalo smisla nastaviti partnerstvo’, rekao je izvor iz industrije za Page Six, aludirajući na seriju koja je trajala dvije sezone. Netflix je u službenoj izjavi naglasio da je upravo Meganina ideja bila pokretač projekta.
‘Meghanina strast prema uzdizanju svakodnevnih trenutaka na lijep, ali jednostavan način inspirirala je stvaranje brenda As Ever i drago nam je što smo sudjelovali u oživotvorenju te vizije’, poručili su iz Netflixa.
Dodali su i kako je plan od početka bio da Markle s vremenom nastavi razvijati brend samostalno. ‘Kako je i bilo zamišljeno, Meghan će nastaviti razvijati brend i voditi ga u novo poglavlje neovisno, a veselimo se pratiti kako će i dalje donositi radost u domove diljem svijeta’, stoji u priopćenju.
Sličnu poruku poslali su i iz samog brenda. ‘Zahvalni smo Netflixu na partnerstvu tijekom lansiranja i prve godine’, rekao je glasnogovornik As Evera, dodavši da je tvrtka u međuvremenu značajno narasla.
‘Doživjeli smo snažan i brz rast i As Ever je sada spreman stajati na vlastitim nogama. Pred nama je uzbudljiva godina i jedva čekamo podijeliti više.’
Milijunski ugovor
Meghan Markle i princ Harry potpisali su 2020. godine ugovor s Netflixom vrijedan oko 100 milijuna dolara, nakon što su napustili britansku kraljevsku obitelj. U sklopu tog ugovora objavili su nekoliko projekata, uključujući dokumentarni serijal ‘Harry & Meghan’ iz 2023., koji je bio velik hit na platformi.
No kasniji projekti nisu postigli sličan uspjeh. Dokumentarac ‘Polo’ i lifestyle serija ‘With Love, Meghan’ nisu privukli značajniju pozornost publike.
Serija ‘With Love, Meghan’, koju je Markle koristila i za promociju proizvoda iz brenda As Ever, nije dobila treću sezonu zbog pada gledanosti, kako je Page Six ranije objavio. Prošlog kolovoza objavljeno je da su Sussexi produžili suradnju s Netflixom, ali za iznos ‘znatno manji’ od prvotnog ugovora.
Prema novom dogovoru, radili su na nekoliko projekata, među kojima su adaptacije popularnog romana Carley Fortune ‘Meet Me at the Lake’ te ljubavne priče ‘The Wedding Date’ autorice Jasmine Guillory. Netflix je, prema dostupnim informacijama, oko tri milijuna dolara platio prava na ekranizaciju knjige ‘Meet Me at the Lake’.
Projekti na čekanju
No oba projekta navodno su zapela u razvoju, što dodatno dovodi u pitanje budućnost njihova ugovora s Netflixom. ‘Tri godine razvoja za film poput ovog na Netflixu nije dobar znak’, rekao je izvor iz Hollywooda za Page Six.
Ni dokumentarac ‘Cookie Queens’, koji su Markle i Harry predstavili u siječnju na Sundance Film Festivalu, zasad nije pronašao distributera ni streaming platformu. Problemi su se pojavili i s prodajom proizvoda iz brenda As Ever, koji je Markle službeno lansirala u travnju 2025.
Prema ranijim navodima Page Sixa, ured Netflixa u Los Angelesu bio je prepun neprodanih proizvoda brenda, uključujući staklenke džema, svijeće, vino i Markline poznate posipe od latica cvijeća. ‘Ima jako puno viška robe’, rekao je izvor.