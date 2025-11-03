Službeno je! Jennifer Aniston objavila prvu fotku s dečkom i javno mu izjavila ljubav

Holivudska zvijezda Jennifer Aniston napokon je potvrdila svoju romansu s hipnotizerom i 'guruom za ljubav' Jimom Curtisom. Objava je pala javno i to putem Instagrama

Zvijezda serije 'Prijatelji' napokon je potvrdila svoju vezu s Jimom Curtisom. Protekle nedjelje, u kasnima satima, Jennifer Aniston je objavila crno-bijelu fotografiju na kojoj nježno grli Curtisa, uz poruku: 'Sretan rođendan, ljubavi moja. Volim te.' Objavu je popratila crvenim srcem, a u samo nekoliko sati izazvala je lavinu komentara obožavatelja, ali i kolega.

Na dirljivoj fotografiji 56-godišnja Jennifer obgrlila je Curtisa (50) s leđa, dok se par smiješi i drži za ruke, a cijeli taj prizor je rastopio internet.

Romantična objava dolazi gotovo dva mjeseca nakon što se počelo šuškati da je glumica u vezi i to nakon što je objavila seriju ljetnih fotografija na Instagramu. U nizu slika na kojima su bili i njezini bliski prijatelji - Courteney Cox, Sandra Bullock i Adam Sandler - fanovi su na kraju karusela primijetili i Curtisa, fotografiranog s leđa kako gleda zalazak sunca na plaži.