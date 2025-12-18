USKORO U KINIMA

Otkriveni prvi kadrovi: U filmu o Melaniji Trump pojavit će se i kraljica Rania

I. B.

18.12.2025 u 21:37

Kraljica Rania i Melania Trump
Kraljica Rania i Melania Trump Izvor: Profimedia / Autor: Balkis Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Jordanska kraljica iznenadila je svojom pojavom u prvom foršpanu za nadolazeći film prve dame SAD-a Melanije Trump

Trailer, koji je objavljen 17. prosinca, prikazuje kraljicu kako razgovara s Melanijom preko stola tijekom njihovog ponovnog susreta u Palm Beachu. Preko tog isječka, prva dama SAD-a kaže u voiceoveru: 'Zajedno s jednako mislećim liderima, imamo glas.'

Snimke s Raniom snimljene su 16. siječnja, prije inauguracije predsjednika SAD-a 2025. godine. Tadašnja buduća prva dama ugostila je sastanak u Palm Beachu, tijekom kojeg su ona i kraljica raspravljale o raznim pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući blagostanje djece i načine poboljšanja obrazovanja djece. 'Bilo je zadovoljstvo ponovno se povezati s budućom prvom damom SAD-a Melanijom Trump u Floridi jučer #Jordan #USA #Florida', napisala je Rania kasnije uz fotografiju njih dviju.​

MELANIA | Official Trailer Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Njihov ponovni susret u Floridi, nakon kojeg je uslijedio ručak, označio je treći sastanak između kraljice i supruge predsjednika Trumpa. Tijekom prvog mandata Donalda Trumpa, Rania i njezin suprug, kralj Abdullah II., posjetili su Bijelu kuću dva puta. Nakon drugog posjeta kraljevskog para 2018. godine, prva dama napisala je na Instagramu: 'Sjajan posjet kralja i kraljice Jordana. @POTUS i ja bili smo sretni dočekati ih natrag u @Whitehouse. @QueenRania i ja imale smo otvoreni i produktivan razgovor o mnogim izazovima s kojima se naše zemlje suočavaju danas.' Rania je ranije pokazala svoju podršku Melaniji.​

Kraljica Rania i Melania Trump u Bijeloj kući
Kraljica Rania i Melania Trump u Bijeloj kući Izvor: Profimedia / Autor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Prošlog rujna kraljica je prisustvovala lansiranju nove globalne koalicije prve dame za djecu. Jordanska kraljica i Olena Zelenska, prva dama Ukrajine, bile su među gostima na prijemu za 'Fostering the Future Together: A Global Coalition' u New Yorku.

Sljedećeg dana Rania je podijelila sliku, pišući: 'Na prijemu koji je ugostila prva dama SAD-a Melania Trump u New Yorku povodom 80. sjednice Generalne skupštine UN-a.' Osim Ranie, trejler za film prve dame prikazuje snimke Melanije sa sinom Barronom Trumpom na Dan inauguracije 2025., kao i nju i predsjednika kako plešu na inauguracijskoj večeri.​

Film Amazon MGM Studiosa 'Melania' izlazi 30. siječnja u kinima. Prema službenom sinopsisu filma, 'Melania' nudi 'neviđeni pristup 20 dana prije predsjedničke inauguracije 2025. – kroz oči same prve dame. Zavirite u svijet Melanije Trump dok orkestrira planove inauguracije, navigira složenostima prijelaza u Bijelu kuću i preseljava svoju obitelj natrag u prijestolnicu. Uz ekskluzivne snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i neviđenih okruženja, 'Melania' prikazuje povratak gospođe Trump u jednu od najmoćnijih uloga na svijetu'.

Melania Trump sve je iznenadila ovim outfitima Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža

