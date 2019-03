Sliku brižnog oca i vjernog supruga gradili su njegovi agenti, a slavni oskarovac sve je to bio tek na papiru

Nakon što su svi svjetski mediji prenijeli priču o navodnoj novoj ljubavnoj vezi u Hollywoodu, onoj između 23-godišnje ljepotice Noor Alfallah i nekadašnjeg zavodnika, 88-godišnjeg glumca i redatelja Clinta Eastwooda, pod povećalom je ponovno privatni život slavnog oskarovca. Čak osmero djece, javnosti poznate, dobio je sa šest žena, a nagađa se da nije siguran postoji li još koje dijete, za koje ni sam ne zna

Kada su ‘uhvaćeni’ prilikom izlaska iz popularnog restorana Craig’s u Los Angelesu, niti jedno od njih nije bilo zabrinuto zbog onoga što slijedi - medijske rasprave o golemoj razlici u godinama. Noor Alfallah prije Eastwooda već je bila sa starijima, a na njezinoj listi nalazi se i romansa sa 75-godišnjim frontmenom Rolling Stonesa Mickom Jaggerom. S druge strane, Clint Eastwood od svoje je mladosti poznat kao veliki zavodnik te ima čak osmero djece sa šest žena. Njih osmero, ali i njegova dugogodišnja djevojka Christina Sandera prvi put okupili su se na crvenom tepihu povodom premijere Eastwoodova filma 'The Mule' prošlog mjeseca, u kojem glumi oca koji zanemaruje svoju djecu i koja su se otuđila od njega.

Upravo ta premijera otkrila je i do tada veliku nepoznanicu iz privatnog života Clinta Eastwooda - da uz sedmero javnosti poznate djece (Kimber, Kyle, Francesca, Alison, Kathryn, Morgan i Scott) ima i izvanbračnu kćer, najstariju od sve njegove djece. Riječ je o 64-godišnjoj Laurie Murray, tajnoj kćeri slavnog oskarovca, koja se rodila kada je Clint Eastwood imao 24 godine i radio je kao spasitelj na plaži te sanjao o holivudskoj karijeri. Ipak, dok javnost nije imala ni najmanjeg pojma o Laurie, njezini bližnji odavno su bili upoznati s time da joj je upravo Clint Eastwood otac.

Njegov tim proveo je godine trudeći se stvoriti od njega idealnog supruga vjernog samo jednoj ženi, no Eastwood im nikako nije išao na ruku. Daleko od očiju javnosti zavodio je žene, doslovce ih proždirao, i zapravo je, mada to i nije bilo toliko poznato, ‘na svojoj listi’ skupio puno više imena i od svojih kolega, zavodnika Jacka Nicholsona i Warrena Beattyja. Ruku na srce, samo troje od njegovo osmero djece rodilo se u jednom od njegova dva braka. Sama Laurie Murray nikada nije željela govoriti o roditeljima, niti je ikada otkrila identitet svoje majke. No, s druge strane, njezin sin, unuk Clinta Eastwooda, Lowell Thomas Murray, nije mogao prešutjeti to da je slavni glumac čak nekoliko desetljeća ignorirao postojanje njegove majke.

Laurie Murray posvojena je kao beba, a tek je u 30-im godinama odlučila otkriti tko su joj biološki roditelji. Ubrzo je doznala kako joj je Prljavi Harry otac, a doznala je i kako njezina majka nikada nije otkrila Eastwoodu da je trudna, niti je ikada više stupila u kontakt s njim. ‘Bilo je očito da on nema pojma ni o čemu, stoga nije u redu odmah ga prozivati i optuživati za takvo što’, otkrio je sin Laurie Murray, dodavši kako je na kraju ipak bio divan i prema njegovoj majci, ali i svima njima. Da jabuka ne pada daleko od stabla, dokaz je i sam Lowell Thomas Murray, koji je, baš poput svog djeda, odlučio postati glumac. No neki drugi ljudi iz Eastwoodove prošlosti o njemu i nemaju pretjerano lijepe riječi. Na sam spomen njegova imena ne prestaju govoriti kako je kao otac bio uvijek odsutan, a kao suprug nikada vjeran.

O postojanju izvanbračne kćeri otkrilo se u njegovoj biografiji ‘Clint: The Life And Legend’ 2009. godine, koju je napisao Patrick McGilligan. Tamo stoji kako je ona rođena iz afere s tajanstvenom mladom ženom iz malog kazališta u Seattleu. Clint Eastwood, rođen u obitelji kalifornijskih bogataša, radio je kao spasitelj na plaži kada se pridružio maloj kazališnoj trupi samo kako bi impresionirao djevojku na koju je bacio oko, iako je već tada bio u vezi s manekenkom Maggie Johnson. Zaljubio se u glumu, a iz Seattlea je pobjegao jer je, kako je otkrio bliskim prijateljima, djevojka ostala trudna. Pojadao se svojim roditeljima koji su stupili u kontakt s roditeljima djevojke i odlučili sami ‘riješiti’ stvar, ponudivši novac za abortus. Djevojka je, očito, odbila abortus, a Clint Eastwood navodno nikada nije prestao žaliti za njom, povjerivši se prijateljima kako je ona bila jedina i prava ljubav njegova života.

Nekoliko mjeseci kasnije zaprosio je Maggie Johnson i par se vjenčao. U braku su dobili dvoje djece, Kyle i Alison, no on se i dalje nije mogao smiriti, pa ju je varao na sve strane. U jednoj od tih afera rodila se još jedna kći koja je desetljećima bila tajna. Kada je godinama kasnije Laurie Murray stupila u kontakt s njim, on navodno uopće nije bio iznenađen činjenicom da je njezin otac. Naravno, prije prvog susreta njegovi odvjetnici i menadžeri dobro su provjerili Laurie. Priča se kako Clint Eastwood nije dugo razmišljao o tome da službeno prizna Laurie, osobito kada je doznao da je ona sama imućna, što je značilo da ne traži financijsku korist od njega, kao i kada je obećala da nema namjeru javno govoriti da joj je on otac. Zanimljivo je da nitko ne može sa stopostotnom sigurnošću reći je li Laurie jedino njegovo dijete za koje uopće nije znao da se rodilo.

Unatoč tome što se silom trudio održati u javnosti imidž uzornog i vjernog supruga, to mu nije uvijek polazilo za rukom, a neke njegove afere bile su poprilično javne, poput one s Barbrom Streisand ili Catherine Deneuve, no isto tako je uvijek birao žene koje same po sebi ne privlače pažnju. Većinom su afere trajale koliko i snimanje filma te su nakon završetka uredno bile ostavljane. Godine 1964. Roxanne Tunis, kaskaderka angažirana na njegovoj TV seriji ‘Rawhide’, rodila mu je kćer Kimber. Punih 14 godina Roxanne mu je bila jedna od ljubavnica, a često je posjećivao nju i kćer na putu do kuće koju je dijelio sa suprugom Maggie Johnson. Da ima izvanbračnu kćer, tajio je punih 25 godina, kada je javnost doznala to iz jednog časopisa.

Sam Eastwood svojedobno je izjavio za Playboy da on i njegova supruga imaju otvoreni brak, iako nikada nije otkriveno je li Maggie uopće znala za malenu Kimber. Do 1984. godine, kada se službeno rastao od Maggie Johnson, već je 12 godina živio s glumicom Sondrom Locke. Zajedno su snimili šest filmova, a ona ga je opisala kao osobu koja mora imati sve pod kontrolom te je inzistirao na tome da ne radi ni s kim osim s njim. U kasnijim ispovijestima za medije Sondra Locke otkrila je kako je imala dva abortusa te da se kasnije podvrgnula podvezivanju jajnika jer je Eastwood smatrao kako još djece ne bi nikako bilo prikladno za njegov način života. Unatoč njegovim izjavama o tome da ne želi više djece, u posljednje tri godine njihove turbulentne veze, koja je završila 1989., dobio je još dvoje djece u vezi sa stjuardesom Jacelyn Reeves. U rodnim listovima Scotta i Kathryn uz ime oca nije stajalo apsolutno ništa, no financijski ih je potpomagao cijelo vrijeme. Zanimljivo je kako je zbog svih svojih ljubavnica kupio veliko imanje u tada malom kalifornijskom gradu Carmelu. Njegove prevare Sondra Locke nije mu oprostila, a čak ga je tužila zbog prevare oko filmskog ugovora, zbog čega joj je kasnije platio više od sedam milijuna dolara.

Godine 1990. Eastwood je započeo život s britanskom glumicom Frances Fisher, s kojom je dobio kćer Francescu. Upravo je Francesca njegovo prvo dijete s kojim je bio od prvog dana rođenja. No povijest se ponovila - nije mogao ostati vjeran, stoga ga je Frances Fisher ostavila 1995., nakon što su joj dosadile njegove ljubavnice. Tada je već bio u vezi s televizijskom novinarkom Dinom Ruiz, s kojom se vjenčao 1996. i dobio kćer Morgan. Upravo Dini bio je zahvalan jer joj je uspjelo ono što njemu nije - okupiti svu njegovu djecu i spojiti obitelj. No niti ona na kraju nije izdržala sav taj pritisak i nevjeru, a zbog depresije čak je završila na rehabilitaciji.