Sin Piercea Brosnana oduševio u novom videu: Kao da gledamo mlađu verziju oca

Sin Piercea Brosnana, Paris, preuzeo je glavnu ulogu u novom videu BMW-a, a njegova upečatljiva pojava nije prošla nezapaženo. Dvadesetpetogodišnjak je tijekom ljetne vožnje Europom pokazao da je od slavnog oca naslijedio šarm, samouvjerenost i gotovo magnetsku prisutnost pred kamerama

Paris Brosnan pronašao se u ulozi stvorenoj za ljubitelje putovanja i klasičnih automobila. Za potrebe nove kampanje sjeo je za volan BMW-a M3 Cabrio E30 te dokumentirao vožnju kroz neke od najljepših europskih destinacija. 'Nevjerojatno, mislim da je to taj. Napravit ćemo nekoliko kilometara s njim', rekao je na početku videa, odjeven u jednostavnu crnu majicu.

Putovanje je započeo u Münchenu, nakon čega se zaputio prema jezeru Garda i Piacenzi. Slijedili su Cannes, Monte Carlo i Monza, a posljednja postaja bio je slikoviti Cernobbio na obali jezera Como. 'Jedan BMW M3 Cabrio E30. Sedam postaja. Tisuće uspomena', poručili su iz BMW-a uz objavu videa. Riječ je o kabrioletskoj izvedbi prve generacije kultnog M3, modela koji je javnosti predstavljen sredinom 80-ih godina, a danas uživa gotovo kultni status među ljubiteljima automobila.

Sve više gradi vlastiti put Paris se u svibnju pojavio i na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu, na koji je stigao s dugogodišnjom djevojkom, modelom Alex Lee-Aillón. Za tu je prigodu odabrao crni baršunasti smoking kuće Burberry, bijelu košulju i leptir mašnu, dok je Alex nosila dugu tamnoplavu haljinu ukrašenu cvjetnim motivima.