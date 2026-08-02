Đoković u ulozi kapetana: Pogledajte luksuzni gliser kojim je poznati tenisač očarao Crnu Goru

Novak Đoković odabrao je crnogorsko primorje kao idealno utočište za predah od teniskih terena i reflektora. U pratnji supruge Jelene te djece Stefana i Tare , Đoković boravi u Portonovom , gdje posjeduje i luksuzni apartman.

Posebnu pažnju prolaznika privukao je prizor koji se ne viđa često - Novak je osobno preuzeo ulogu 'kapetana' i upravljao svojim gliserom tijekom obilaska zaljeva. U opuštenom izdanju, pažljivo je upravljao plovilom, dok su Jelena i djeca bezbrižno uživali na prostranoj palubi.

Novak Đoković poznat je i po ljubavi prema plovidbi, a u svom vlasništvu ima dva luksuzna plovila. Đoković je vlasnik luksuznog glisera koji koristi za kraće izlete i brže plovidbe. Ovo plovilo, čija se vrijednost procjenjuje na nekoliko milijuna eura, nosi posebno značenje za tenisača, nazvao ga je po svojoj kćeri Tari.

Prije nekoliko godina Đoković je kupio i luksuznu jahtu, čija se vrijednost procjenjuje na oko pet milijuna eura. Plovilo je nazvao po svojoj majci Dijani. Luksuzna jahta dugačka je 27 metara, a opremljena je brojnim sadržajima za potpuni komfor, uključujući jacuzzi, VIP kabinu te pomoćni gumeni čamac. Može postići brzinu do 30 čvorova, što je čini idealnom za uživanje u duljim krstarenjima.