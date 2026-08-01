Šokantni obrati u 'Nasljedniku': Hoće li se Jildiz udati i može li Melek sakriti tajnu o trudnoći?

Serhat će priznati Jildiz da je nikada nije prestao voljeti, no njihov emotivni trenutak prekida pucanj koji Yıldız prima štiteći ga vlastitim tijelom. Dok će Serhat očajnički pokušavati spasiti njezin život, Jildiz će odbijati otići u bolnicu kako njihova tajna ne bi izašla na vidjelo .

U skrovištu će joj upravo Serhat pružiti liječničku pomoć, a među njima ponovno izbijaju potisnute emocije . Istodobno će Melek i Sultan pokušati zaštititi svoju tajnu, dok će Akif ucjenjivati obje strane kako bi vratio izgubljeni ugled. Jildirim, slomljen prizorom koji je vidio, odlučuje pod svaku cijenu sakriti istinu i zadržati Jildiz uz sebe.

Dok će se Jildiz oporavljati od ranjavanja, Serhat će joj napokon otkriti pravi razlog zbog kojeg ju je napustio i oženio Melek. Saznanje da je sve učinio kako bi zaštitio nerođeno dijete budi novu nadu u njihovu ljubav, ali oboje shvaćaju da će morati pričekati bolje vrijeme . Jildiz će otići iz konaka da Melek ne bi dodatno ugrozila svoju trudnoću , a Serhat će joj obećati da će je čekati. U međuvremenu Ašir će rješavati Hidžranine dugove i pokušati ispraviti pogreške iz prošlosti, dok će se među njima ponovno roditi bliskost . Melek i Sultan nastavljat će kovati plan kako bi zadržale Serhata uz sebe, ne sluteći da bi laži uskoro mogle izazvati ozbiljne posljedice.

Jildirim će saznati da su Serhat i Jildiz ponovno zajedno te će preuzeti potpunu kontrolu nad njezinim životom. Pred Merjem će priznati da je upravo on ispalio metak koji je ranio Jildiz, ali će tražiti njezinu pomoć da bi je zadržao uz sebe. Serhat će doći do novih tragova koji ga vode prema Jildirimu kao mogućem nalogodavcu napada . Dok će Sultan pokušati nagovoriti Serhata da vrati Akifu njegov ugled, Jildiz će se oprostiti od konaka i svih koji su joj obilježili život . Najteži trenutak bit će kad će se Serhat i Jildiz morati rastati.

Jilidiz će započeti novi život u izdvojenom konaku pod budnim okom Jildirima, koji će joj prijetnjama pokušati slomiti volju. Serhat neće odustati od potrage za istinom o pucnjavi i prikuputi će dokaze koji bi mogli razotkriti Jildirimovu ulogu. Ziyan i Ašır će se sukobiti se oko Jildizine budućnosti, dok će Ašır prvi put otvoreno stati na sestrinu stranu i braniti njezino pravo da sama odlučuje o svom životu. Hidžran će dobiti neočekivanu podršku, a Ašir će pokazati koliko je spreman boriti se za njezinu slobodu.

Serhatova najveća izdaja u životu

Na sastanku aga Serhat donosi odluku da će bolest među stokom zaustaviti suvremenim liječenjem, čime izaziva novo suparništvo s Jildrimom. Dok se sukobi između dviju obitelji produbljuju, Jildrim Jildiz će oduzeti i posljednju nadu za slobodu tako što će joj ukinuti školovanje i prisiliti je na skori brak. Istodobno Sevde više neće moći šutjeti te Serhatu otkriti da su ga Melek i Sultan prevarile lažnom pričom o rizičnoj trudnoći. Istina ruši sve ono u što je Serhat vjerovao i pretvara njegovu bol u bijes. Suočen s najvećom izdajom u životu, Serhat će odlučiti da će svi odgovorni snositi posljedice svojih postupaka. Hoće li istina zauvijek promijeniti odnose u obitelji Jelduran?