Sin milijardera želi spasiti Hollywood: Obećava 30 filmova godišnje i ruši Netflixovu ponudu

Paramount je poručio da će značajno proširiti svoj filmski repertoar i ponovno se snažno osloniti na tradicionalnu kino-distribuciju, uz obećanje da će godišnje lansirati više od 30 naslova . Ambiciozna najava stigla je istoga dana kada je kompanija pokrenula tender ponudu kojom želi preuzeti sve dionice Warner Bros . Discoveryja za 30 dolara po dionici, u potpunosti u gotovini.

Ovaj potez jasno je usmjeren protiv Netflixa, koji je samo tjedan ranije dogovorio kupnju Warner Brosa i HBO-a u poslu vrijednom 82,7 milijardi dolara. Netflixov suizvršni direktor Ted Sarandos godinama je kritičan prema dugim ekskluzivnim kino prozorima, što je izazvalo zabrinutost u kreativnoj zajednici da bi streaming div mogao ograničiti broj kinoizdanja ako preuzme jedan od najvećih studija. Sarandos tvrdi da će Netflix poštovati Warnerove postojeće kino-obveze, ali je nagovijestio da će se trajanje kino prikazivanja 'vremenom razvijati' kako bi, kako kaže, bilo 'više u skladu s publikom'.

Paramountova ponuda teška 108 milijardi dolara

Paramount je potvrdio da njegova gotovinska ponuda iznosi 30 dolara po dionici te da ukupna vrijednost transakcije doseže 108,4 milijarde dolara, uključujući preuzimanje duga. Za razliku od Netflixove ponude, koja kombinira gotovinu i dionice te predviđa izdvajanje većine kabelskih mreža u zasebnu tvrtku, Paramount želi preuzeti cjelokupno poslovanje: filmski studio, HBO, streaming platforme i TV mreže poput CNN-a, TBS-a i TNT-a.

'Volimo filmsku i zabavnu industriju,' rekao je predsjednik i izvršni direktor Paramounta David Ellison. 'Duboko vjerujemo u njezinu budućnost i želimo je očuvati i ojačati. Filmovi su jedan od najvećih američkih izvoznih proizvoda, a mi želimo graditi na toj tradiciji, ne umanjivati je.'