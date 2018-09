Sestre Kardashian opet pretjerale s Photoshopom

Poznate po brojnim estetskim zahvatima slavne reality sestre Kardashian nedavno su predstavile zajednički promo spot za novu sezonu svog showa 'Keeping Up With the Kardashian'. Već na prvi pogled na fotografijama se vidi se očita korekcija Photoshopom

Otkako su se davne 2007. prvi puta pojavile u javnosti putem svog reality kanala 'Keeping Up With the Kardashians', poznate sestre značajno su promijenile svoj izgled.

Vidljivo je to usporede li se njihove nekadašnje fotografije s današnjima. Reality zvijezde priznale su neke od korekcija na svome tijelu i otkrile da su se podvrgle plastičnim operacijama. Ipak postoji jedna stvar koju unatoč sve modernijim tehnikama medicine ne mogu korigirati.

Zbog toga su se na posljednjem snimanju za novu sezonu svog reality showa zaigrale Photoshopom, što su obožavatelji brzo primijetili.

Naime, pogleda li se pomnije fotografija na kojoj redom poziraju: majka Kris Jenner, Khloe, Kim, Kendall, Kourtney i Kylie može se primijetiti da su jednu od sestara vidno produljili, odnosno povećali njezini visinu.

Podsjetimo se nekih od fotografija iz prošlosti kada je bilo jasno da unatoč visokim potpeticama najstarija Kourtney uvijek dolazi do izražaja zbog najnižeg rasta u obitelji.