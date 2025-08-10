Roditeljska greška ili neoprez? Kourtney Kardashian zbog ovoga se našla na meti kritika

Američka reality zvijezda Kourtney Kardashian našla se na meti kritika nakon što je na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj trogodišnji sin Rocky nije nosio prsluk za spašavanje tijekom vožnje čamcem

Na objavljenoj fotografiji vidi se kako reality zvijezda u naručju drži sina Rockyja, no on nema sigurnosni prsluk, što je izazvalo zabrinutost i oštre komentare pratitelja koji su je upozorili da je to vrlo opasno.

Kourtney je kasnije na Instagramu objavila fotografiju novog prsluka za spašavanje koji je kupila za svog sina i zahvalila pratiteljima na brizi, priznajući da nije razmišljala o opasnostima koje vožnja bez prsluka sa sobom nosi.

Također je izrazila nadu da će njezina reakcija upozoriti i druge roditelje na važnost sigurnosti djece na vodi. Uz ovaj događaj, suzbila je i glasine o mogućoj trudnoći kroz smijeh obrazloženjem da samo jede i skače s litica. Sina Rockyja Kourtney ima s glazbenikom Travisom Barkerom, dok iz veze s poduzetnikom Scottom Disickom ima troje djece: sinove Masona, Reigna i kći Penelope.