Sestra joj je uzor u svemu: Pippa Middleton ni po ovome se ne razlikuje od starije Kate

Koliko su bliske Kate i Pippa Middleton govori podatak da vojvotkinja od Cambridgea još uvijek nije potvrdila dolazak na vjenčanje princeze Eugenie, budući da je upravo oko tog datuma, 12. listopada, termin poroda njezine mlađe sestre

A uskoro bi, iako nije izravno članica kraljevske obitelji, prvi put u čarima majčinstva trebala uživati i mlađa sestra Kate Middleton , Pippa Middleton , kojoj je termin poroda u listopadu. Točan datum nije poznat, no nagađa se kako bi to moglo biti oko 12. listopada, kada je vjenčanje princeze Eugenie , na koje dolazak još uvijek nije potvrdila vojvotkinja od Cambridgea.

To i ne čudi kada se zna koliko su Kate i Pippa bliske, te je svima jasno da želi biti uz svoju mlađu sestru u tom posebnom trenutku, baš kao i Pippin suprug James Matthews.

A koliko su bliske, govori i to da niti Pippa, baš poput starije sestre Kate, do samog poroda ne želi znati spol svoje bebe, a to je za medije otkrio njezin šogor Spencer Matthews.