Aaron Taylor-Johnson 24 godine starijoj supruzi priredio je rođendan za pamćenje

05.03.2026 u 07:50

Aaron i Sam Taylor-Johnson
Aaron i Sam Taylor-Johnson
Poznati britanski glumac Aaron Taylor-Johnson (35) poklonio je svojoj supruzi, proslavljenoj redateljici Sam Taylor-Johnson, nezaboravan rođendanski vikend u Italiji za njezin 59. rođendan

Aaron ('28 godina kasnije) i Sam zaljubljeni su kao prvog dana, a u sretnom su braku od 2012. godine.

Usprkos brojnim komentarima budući da je on tad imao 22, a ona 45 godina, njihova ljubav, sudeći po svemu je nikad jača.

Aaron, najpoznatiji po ulogama u Kick-Ass serijalu i kao Quicksilver u Marvelovim filmovima sad je supruzi priredio rođendan za pamćenje u 'Vječnom gradu' baš na njezin 59. rođendan koji je bio 4. ožujka.

Objave iz Rima

Na Instagramu su oboje podijelili prekrasne trenutke: Aaron je objavio njihove fotografije pred rimskim znamenitostima uz dirljivu poruku 'Ti i ja… u Rimu. Sretan rođendan, ljubavi xxx'. Sam je također uzvratila slikama, uključujući jednu gdje on veselo skače u zrak, s jednostavnim 'Roma 🇮🇹'.

Ovo je njihova dobro poznata obiteljska tradicija pa je i prošle godine podijelio snimke s jednog od njihovih zajedničkih putovanja uz poruku: 'Sretan rođendan, ljepotice! Volim provoditi svaki trenutak s tobom'.

Par se sreo 2009. tijekom snimanja Saminog prvenca John Lennon: Dečko koji ne obećava, gdje je Aaron utjelovio glazbenu legendu. Tri godine kasnije vjenčali su se, a 2022. obnovili zavjete za desetu godišnjicu.

Roditelji su dviju tinejdžerica: Wylde (15) i Romy (14). Aaron brine i o Saminim starijim kćerima, Angelici i Jessie, iz braka s umjetnikom Jayem Joplingom.

