Sanja Doležal dirljivom objavom čestitala Zecu: 'Guramo dalje do stotke'

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal rođendane ne doživljava samo kao još jednu brojku u nizu, nego kao priliku da dragim ljudima javno kaže koliko joj znače. Na Instagramu se tako posebno osvrnula na dan koji slavi njezin dugogodišnji prijatelj, kolega i - kako sama kaže - 'kumče', Vladimir Kočiš Zec, s kojim dijeli desetljeća zajedničkih nastupa, putovanja i uspomena u ritmu Novih fosila
'Danas naš Zec, moje kumče, prijatelj i dugogodišnji kolega slavi rođendan. Za koji dan ćemo zajedno proslaviti i nazdraviti. Zeko, guramo dalje do stotke', poručila je Sanja Doležal uz fotografiju s Vladimirom Kočišem Zecom snimljenu u Portugalu.
Sanja i Zec redovito dijele zajedničke trenutke, a njihov odnos pun je topline, humora i međusobnog poštovanja.
Prošli su puno toga skupa
Zec je, podsjetimo bio kum na vjenčanju Sanje i pokojnog supruga Nenada Šarića, a ona je njemu uzvratila kumstvo kad je 2014. oženio Dinu Hadžiselimović.
'Prošli smo puno lijepih stvari, smiješnih stvari, prošli smo i neke tužne, koje slome čovjeka. I jedno drugom bili smo još veća potpora. Dijeliti tugu ne možeš sa svima. I zato ga volim i strašno sam sretna da je našao treću sreću, moju kumicu koju jako volim', ispričala je Sanja ranije o njihovom odnosu za In Magazin.