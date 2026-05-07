NJEŽNA POSVETA

Sanja Doležal dirljivom objavom čestitala Zecu: 'Guramo dalje do stotke'

D.A.M.

07.05.2026 u 15:40

Sanja Doležal
Sanja Doležal
Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal rođendane ne doživljava samo kao još jednu brojku u nizu, nego kao priliku da dragim ljudima javno kaže koliko joj znače. Na Instagramu se tako posebno osvrnula na dan koji slavi njezin dugogodišnji prijatelj, kolega i - kako sama kaže - 'kumče', Vladimir Kočiš Zec, s kojim dijeli desetljeća zajedničkih nastupa, putovanja i uspomena u ritmu Novih fosila

'Danas naš Zec, moje kumče, prijatelj i dugogodišnji kolega slavi rođendan. Za koji dan ćemo zajedno proslaviti i nazdraviti. Zeko, guramo dalje do stotke', poručila je Sanja Doležal uz fotografiju s Vladimirom Kočišem Zecom snimljenu u Portugalu.

Sanja i Zec redovito dijele zajedničke trenutke, a njihov odnos pun je topline, humora i međusobnog poštovanja.

Prošli su puno toga skupa

Zec je, podsjetimo bio kum na vjenčanju Sanje i pokojnog supruga Nenada Šarića, a ona je njemu uzvratila kumstvo kad je 2014. oženio Dinu Hadžiselimović.

'Prošli smo puno lijepih stvari, smiješnih stvari, prošli smo i neke tužne, koje slome čovjeka. I jedno drugom bili smo još veća potpora. Dijeliti tugu ne možeš sa svima. I zato ga volim i strašno sam sretna da je našao treću sreću, moju kumicu koju jako volim', ispričala je Sanja ranije o njihovom odnosu za In Magazin.

