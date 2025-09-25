Sandra Bagarić privukla je mnoge poglede u omiljenom modnom klasiku

Glumica i operna diva Sandra Bagarić uvijek privlači pažnju javnosti ne samo uspjesima u karijeri, nego i ljepotom, iskrenošću i pozitivom
Zgodna glazbenica pojavila se na obilježavanju 200. izdanja ženskog lifestyle mjesečnika Ljepota&Zdravlje, u čarobnom ambijentu La Grme, a njezin look nije mogao proći nezapaženo.
Sandra se odlučila za omiljeni modni klasik, crnu haljinu s tankim naramenicama u kombinaciji s elegantnim cipelama na petu.
Crne haljine, vječni su izbor za večernje prigode s kojim se nikad ne može pogriješiti, što je potvrdio stajling naše istaknute glazbenice.
MAGNET ZA POGLEDE
Sandra Bagarić kao na modnoj pisti: Prošetala špicom u izdanju za pamćenje
Kosu podignuta od lica i crveni ruž dobro su se uklopili u ovaj stajling Sandre Bagarić koja je i ovoga puta bila itekako zapažena.
Osim nje, proslava 200. broja okupila je brojne partnere, suradnike i prijatelje Ljepote&Zdravlja, među kojima su bile Vanda Winter, Aleksandra Dojčinović, Daria Lorenci Flatz, Antonija Blaće, Lucija Lugomer, Iris Cekuš, Csilla Barath Bastaić, Filip Rudan, Ivana Bodrožić i dr.
Večer je otvorila voditeljica Edina Pršić Babić, nakon čega su gosti mogli razgledati izložbu 20 izdvojenih naslovnica - od prvog broja koji se na kioscima pojavio u srpnju 2008. godine, pa sve do najnovijeg, 200. broja, čiju naslovnicu krasi jedna od najboljih hrvatskih glumica, Zrinka Cvitešić.