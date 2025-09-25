Sandra Bagarić privukla je mnoge poglede u omiljenom modnom klasiku

Glumica i operna diva Sandra Bagarić uvijek privlači pažnju javnosti ne samo uspjesima u karijeri, nego i ljepotom, iskrenošću i pozitivom

Zgodna glazbenica pojavila se na obilježavanju 200. izdanja ženskog lifestyle mjesečnika Ljepota&Zdravlje, u čarobnom ambijentu La Grme, a njezin look nije mogao proći nezapaženo.

Sandra se odlučila za omiljeni modni klasik, crnu haljinu s tankim naramenicama u kombinaciji s elegantnim cipelama na petu. Crne haljine, vječni su izbor za večernje prigode s kojim se nikad ne može pogriješiti, što je potvrdio stajling naše istaknute glazbenice.

