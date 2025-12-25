Evo što se zapravo krije iza zajedničkog izlaska Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Proteklog vikenda javnost je ostala iznenađena iznenadnim blagdanskim okupljanjem bivših supružnika Bena Afflecka. Oskarovac je u društvu sina Samuela (13) proveo neko vrijeme s latino divom u Brentwood Country Martu u Los Angelesu, gdje su zajedno obavili shopping, a potom i nešto pojeli

Iako su se ovakvi susreti brzo pretvorili u materijal za špekulacije o pomirenju, izvor tvrdi da je fokus bio prvenstveno na Samuelu Afflecku. ‘Zajedno su otišli u shopping, a Jen i Ben djelovali su sasvim normalno. Fokus je uglavnom bio na Samu’, rekao je izvor za People, dodajući da je tinejdžer bio vrlo razgovorljiv dok je birao poklone.

Prema istom izvoru, Jennifer Lopez je tijekom izlaska bila pažljiva, a navodno je kupila i posebne darove za drugu djecu svog bivšeg supruga Bena Afflecka. Nakon obilaska trgovina, svatko je otišao svojim putem, a navodi se i da su u shopping centar stigli odvojeno.

Donosimo popis najboljih serija 2025. godine Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

Podsjetimo, Affleck i Lopez razvod su finalizirali u siječnju 2025., nekoliko mjeseci nakon što je pjevačica u kolovozu 2024. podnijela zahtjev i to na drugu godišnjicu njihova vjenčanja. Unatoč prekidu, Lopez je, prema pisanju stranih medija, zadržala dobar odnos s Affleckovom djecom iz braka s Jennifer Garner: Violet (19), Fin (16) i Samuel (13). Lopez je majka 17-godišnjih blizanaca Maxa i Emme koje je dobila u braku s Marcom Anthonyjem.

Jennifer Lopez Izvor: EPA / Autor: Peter Lakatos



Jennifer Lopez Izvor: EPA / Autor: Peter Lakatos