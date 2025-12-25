Poznati šalju najljepše božićne želje: 'Budimo jedni drugima razlog za osmijeh i čovječnost'

Ovo je doba godine kad se sve nekako uspori i kad se ponovno vraćamo obitelji, toplini doma i onim sitnim trenucima koji zapravo najviše znače. Sve nas posebno vesele lijepe poruke i čestitke, one koje na trenutak zaustave užurbanost i vrate fokus na ono najvažnije. A još je ljepše kad takve želje stignu od ljudi koje svakodnevno gledamo, pratimo i nekako ih doživljavamo kao 'svoje', poznata lica koja su nam tijekom godine uljepšavala dane

Dok se u domovima polako otvaraju darovi i uživa u božićnoj atmosferi, domaće zvijezde ne zaboravljaju na svoje vjerne pratitelje i čitatelje. Za ovaj su kršćanski blagdan pripremile posebne poruke ispunjene nježnošću i pozitivom, iskrene želje koje podsjećaju na važnost bliskosti i lijepih riječi u ovo, mnogima najdraže vrijeme u godini.

'Volite, vjerujte i nadajte se' 'U ovo blagdansko vrijeme kada svi nekako sumiramo godinu iza nas, želim Vam od srca obilje mira, zdravlja i radosti svaki dan godine koja je pred nama. Neka ovo blagdansko ozračje ispuni vaš dom, a trenuci provedeni s obitelji i dragim ljudima donesu osmijeh, ljubav i lijepe uspomene.Neka nova godina pred vama bude ispunjena dobrim prilikama, osobnim uspjesima i snovima koji se polako, ali sigurno ostvaruju. Želim svima mnogo snage za nove početke, hrabrosti za izazove i zahvalnosti za sve lijepe trenutke koje život donosi', poručila je Jelena Rozga.

Jelena Rozga Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL







'Želim svima da im se ostvari oni što se ne usude nikome reci. Želim da ljubav uđe u sva naša srca i da je nesebično djelimo, želim svima osmijeh na licu, želim pjesmu u našim srcima, da u ritmu zdravlja koračamo, mir u duši nosimo i nađemo više vremena za obitelj i prijatelje. Sretan i blagoslovljen Božić. Volite, vjerujte i nadajte se, budite dobri prema sebi i drugima, ne odustajte olako, budite otvorenog uma i srca, počastite sebe lijepim mislima i okružite se nadahnjujućim ljudima', poručila je Sandra Bagarić.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Radost i spokoj u sebi 'U vrijeme kad se čini da su mira i ljubavi puna usta osobito onima koji su se davno izgubili na putu razumijevanja tih pojmova svima želim da pronadjemo radost i spokoj u sebi, pa ih onda nesebično podijelimo s drugima i tako otvorimo vrata vlastitih duša novim bojama veselja koje čine svijet oko nas. Sretan Božić svima', rekao nam je Duško Ćurlić. Neka vam Božić donese mir, zdravlje, radost i lijepe trenutke s onima koje volite. Zajedničko vrijeme i zagrljaj najljepši su mogući dar. Posebne misli upućujem svima koji će blagdane, nažalost, provesti u bolnicama, uz želje za brzim ozdravljenjem. A svima onima koji baš na Božić slave i rođendan, poput mene, šaljem dvostruke čestitke', svima je poželjela Marija Miholjek.

Marija Miholjek Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac / CROPIX







'Prije svega svima želim zdravlja i opet zdravlja, a onda poniznosti, ljubavi, veselja i zašto ne bi svi bili ko' mi, djeca ljubavi', u svom stilu je rekla Sanja Doležal. U vrijeme kad se čini da su mira i ljubavi puna usta osobito onima koji su se davno izgubili na putu razumijevanja tih pojmova svima želim da pronadjemo radost i spokoj u sebi, pa ih onda nesebično podijelimo s drugima i tako otvorimo vrata vlastitih duša novim bojama veselja koje čine svijet oko nas. Sretan Božić svima', poželjela je Barbara Kolar.

Barbara Kolar Izvor: Cropix / Autor: Tomislav Kristo / CROPIX



'Malo više razumijevanja jedni za druge' 'Svima želim blagdane ispunjene mirom, toplinom i ljubavlju. Budimo jedni drugima razlog za osmijeh. Neka ovi dani donesu više razumijevanja i više čovječnosti svima nama', kazao je Saša Kopljar. 'Jako mi je drago da vam mogu uputiti nekoliko riječi za ove Božićne blagdane i reći da vam želim najprije jako puno zdravlja, nakon toga puno mira i radosti i zadovoljstva u srcu i nekog lijepog, toplog Božićnog svjetla da vam obasja što vam je sve u srcu, koje su vam želje i da se potrudite da ih ostvarite i da vam u tome pomognu ljudi koji su vam najvažniji. I uz njih vam želim da vam bude sretan i blagoslovljen Božić. Želim vam svako dobro', nježna je čestitka Emilije Kokić. Želim nam svima da u 2026. imamo malo više razumijevanja jedni za druge i malo više tolerancije za drukčije', želja je Mojmire Pastorčić.

Emilija Kokić Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac / CROPIX





Čestitka u rimi Omiljeni meteorolog, Zoran Vakula svima je čestitao Božić u svom stilu: Uživali il' ne u snježnoj idili, u sve dane zdravi i veseli bili! I još se voljeli, pazili, ljubili! Sretan Božić 'malima' i 'velikima' kakvo god nam bilo vrijeme i klima! 'Volite se i ne gubite vrijeme. Nećete živjeti 300 godina', poruka je Tomislava Jeličića. 'Za Božić vam svima želim mir. U današnjem vremenu kad prevladava materijalizam i ogromna buka u vanjskom svijetu, a u kojem svi živimo, zaboravili smo na ono najvrijednije, a to je biti bratu brat, sestri sestra, pritom ne mislim na krvnu povezanost već onu ljudsku. Jer u konačnici, postoji samo jedna kasta, kasta čovječanstva i samo jedna religija, religija ljubavi. Božić ne čine skupi darovi i blještavilo već zajedništvo. Zagrlimo jedni druge, pomozimo slabijem i darujmo ljubav. Jer ljubav se ne može kupiti, ali se može dijeliti. Ponekad je dovoljna sitnica, samo zagrljaj uz malo pažnje da se čovjek osjeti ispunjen i sretan. Od srca vam svima želim sretan i blagoslovljen Božić, da u miru, poniznosti i zajedništvu proslavite taj poseban dan, dan kad naš Isus ima rođendan', naglasila je Ana Rucner.

Ana Rucner Izvor: Licencirane fotografije / Autor: privatna arhiva/ TUCANOVISION·YIMU PHOTOGRAPHER







