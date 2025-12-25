Poznati šalju najljepše božićne želje: 'Budimo jedni drugima razlog za osmijeh i čovječnost'

Ovo je doba godine kad se sve nekako uspori i kad se ponovno vraćamo obitelji, toplini doma i onim sitnim trenucima koji zapravo najviše znače. Sve nas posebno vesele lijepe poruke i čestitke, one koje na trenutak zaustave užurbanost i vrate fokus na ono najvažnije. A još je ljepše kad takve želje stignu od ljudi koje svakodnevno gledamo, pratimo i nekako ih doživljavamo kao 'svoje', poznata lica koja su nam tijekom godine uljepšavala dane
Dok se u domovima polako otvaraju darovi i uživa u božićnoj atmosferi, domaće zvijezde ne zaboravljaju na svoje vjerne pratitelje i čitatelje. Za ovaj su kršćanski blagdan pripremile posebne poruke ispunjene nježnošću i pozitivom, iskrene želje koje podsjećaju na važnost bliskosti i lijepih riječi u ovo, mnogima najdraže vrijeme u godini.
'Volite, vjerujte i nadajte se'
'U ovo blagdansko vrijeme kada svi nekako sumiramo godinu iza nas, želim Vam od srca obilje mira, zdravlja i radosti svaki dan godine koja je pred nama. Neka ovo blagdansko ozračje ispuni vaš dom, a trenuci provedeni s obitelji i dragim ljudima donesu osmijeh, ljubav i lijepe uspomene.Neka nova godina pred vama bude ispunjena dobrim prilikama, osobnim uspjesima i snovima koji se polako, ali sigurno ostvaruju. Želim svima mnogo snage za nove početke, hrabrosti za izazove i zahvalnosti za sve lijepe trenutke koje život donosi', poručila je Jelena Rozga.
'Želim svima da im se ostvari oni što se ne usude nikome reci. Želim da ljubav uđe u sva naša srca i da je nesebično djelimo, želim svima osmijeh na licu, želim pjesmu u našim srcima, da u ritmu zdravlja koračamo, mir u duši nosimo i nađemo više vremena za obitelj i prijatelje. Sretan i blagoslovljen Božić. Volite, vjerujte i nadajte se, budite dobri prema sebi i drugima, ne odustajte olako, budite otvorenog uma i srca, počastite sebe lijepim mislima i okružite se nadahnjujućim ljudima', poručila je Sandra Bagarić.
Radost i spokoj u sebi
'U vrijeme kad se čini da su mira i ljubavi puna usta osobito onima koji su se davno izgubili na putu razumijevanja tih pojmova svima želim da pronadjemo radost i spokoj u sebi, pa ih onda nesebično podijelimo s drugima i tako otvorimo vrata vlastitih duša novim bojama veselja koje čine svijet oko nas. Sretan Božić svima', rekao nam je Duško Ćurlić.
Neka vam Božić donese mir, zdravlje, radost i lijepe trenutke s onima koje volite. Zajedničko vrijeme i zagrljaj najljepši su mogući dar. Posebne misli upućujem svima koji će blagdane, nažalost, provesti u bolnicama, uz želje za brzim ozdravljenjem. A svima onima koji baš na Božić slave i rođendan, poput mene, šaljem dvostruke čestitke', svima je poželjela Marija Miholjek.
'Prije svega svima želim zdravlja i opet zdravlja, a onda poniznosti, ljubavi, veselja i zašto ne bi svi bili ko' mi, djeca ljubavi', u svom stilu je rekla Sanja Doležal.
U vrijeme kad se čini da su mira i ljubavi puna usta osobito onima koji su se davno izgubili na putu razumijevanja tih pojmova svima želim da pronadjemo radost i spokoj u sebi, pa ih onda nesebično podijelimo s drugima i tako otvorimo vrata vlastitih duša novim bojama veselja koje čine svijet oko nas. Sretan Božić svima', poželjela je Barbara Kolar.
'Malo više razumijevanja jedni za druge'
'Svima želim blagdane ispunjene mirom, toplinom i ljubavlju. Budimo jedni drugima razlog za osmijeh. Neka ovi dani donesu više razumijevanja i više čovječnosti svima nama', kazao je Saša Kopljar.
'Jako mi je drago da vam mogu uputiti nekoliko riječi za ove Božićne blagdane i reći da vam želim najprije jako puno zdravlja, nakon toga puno mira i radosti i zadovoljstva u srcu i nekog lijepog, toplog Božićnog svjetla da vam obasja što vam je sve u srcu, koje su vam želje i da se potrudite da ih ostvarite i da vam u tome pomognu ljudi koji su vam najvažniji. I uz njih vam želim da vam bude sretan i blagoslovljen Božić. Želim vam svako dobro', nježna je čestitka Emilije Kokić.
Želim nam svima da u 2026. imamo malo više razumijevanja jedni za druge i malo više tolerancije za drukčije', želja je Mojmire Pastorčić.
Čestitka u rimi
Omiljeni meteorolog, Zoran Vakula svima je čestitao Božić u svom stilu:
Uživali il' ne u snježnoj idili,
u sve dane zdravi i veseli bili!
I još se voljeli, pazili, ljubili!
Sretan Božić 'malima' i 'velikima'
kakvo god nam bilo vrijeme i klima!
'Volite se i ne gubite vrijeme. Nećete živjeti 300 godina', poruka je Tomislava Jeličića.
'Za Božić vam svima želim mir. U današnjem vremenu kad prevladava materijalizam i ogromna buka u vanjskom svijetu, a u kojem svi živimo, zaboravili smo na ono najvrijednije, a to je biti bratu brat, sestri sestra, pritom ne mislim na krvnu povezanost već onu ljudsku. Jer u konačnici, postoji samo jedna kasta, kasta čovječanstva i samo jedna religija, religija ljubavi. Božić ne čine skupi darovi i blještavilo već zajedništvo. Zagrlimo jedni druge, pomozimo slabijem i darujmo ljubav. Jer ljubav se ne može kupiti, ali se može dijeliti. Ponekad je dovoljna sitnica, samo zagrljaj uz malo pažnje da se čovjek osjeti ispunjen i sretan. Od srca vam svima želim sretan i blagoslovljen Božić, da u miru, poniznosti i zajedništvu proslavite taj poseban dan, dan kad naš Isus ima rođendan', naglasila je Ana Rucner.
'Ništa vam ne treba da budete dobri ljudi! Ljubav nije riječ, nego odluka da onome do sebe pristupite s poštovanjem, bez obzira na sve razlike. Ponesite tu blagost u svaki dan nove godine', želja je Ane Brdarić Boljat.
'Neka Božić bude miran, a Nova godina blaga. Ponesimo sa sobom ono što nas je nekad grijalo, osjećaj da pripadamo, poznati smijeh, osmijeh koji traje i kad prođe. Ulažite u riječi koje liječe, u dobre misli i raspoloženje. Jer ljubav koju daješ drugima, uvijek se naprije vraća tebi', čestitala je i Romina Knežić.
'U ovom užurbanom vremenu kad se dobar dio našeg života odvija na društvenim mrežama, želim da u ime blagdanskih lijepih želja i najljepših misli, nitko nikome ne napiše ništa ružno i uvredljivo. Sve ono što ne bismo nikada napisali roditeljima, djeci, braći i sestrama, bakama i djedovima - ne pišimo nikome. Pa makar bilo i anonimno. Sretan Božić i nova 2026. godina', zaželio je Davor Meštrović.