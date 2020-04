Slavna holivudska glumica i omiljena 'plavuša s Harvarda' majka je troje djece. 20-godišnju Avu i 16-godišnjeg Deacona dobila je u braku s holivudskim glumcem Ryanom Phillippeom, dok iz drugog braka s Jimom Tothom ima sedmogodišnjeg Tennesseeja. Upravo njih troje promijenili su joj život i to - nabolje

Upravo iz tog razloga, kako bi radila i bila ponosna na ono što radi, osnovala je svoju produkcijsku kompaniju. 'Prije toga bilo je jasno vidljivo kako nedostaje zanimljivih ženskih likova na televiziji i to me doista smetalo. Vidjela sam tolike odlične glumice koje su 'zapele' u tim strašnim ulogama 'žene' ili 'djevojke', jer sam znala da imaju puno više toga za pružiti. Sačinjavamo 50 posto populacije, stoga je nužno da 50 posto priča ispričamo same. Rekla sam samoj sebi - ako nitko neće to napraviti, ja ću. I to sam napravila. Nazvala sam autore knjiga koje su me zainteresirale, nazvala sam glavešina studija i postavila sam stvari. Vrijeme je da žene vide kako doista izgledaju naši životi.'