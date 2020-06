Razvodi na sve strane: Je li karantena presudila braku slavne pjevačice?

Još se ne stišavaju reakcije nakon što je Kelly Clarkson, hvaljena američka pjevačica koja je nakon pobjede u showu 'American Idol' 2002. ostvarila impresivnu karijeru, objavila da se razvodi nakon sedam godina braka

Kako pišu američki mediji, glazbenica poznata po hitovima poput 'Since U Been Gone', 'Behind These Hazel Eyes' ili 'Never Again', već je neko vrijeme pokušavala spasiti brak, no čini se da je izolacija kao mjera sprječavanja širenja koronavirusa dodatno produbila krizu.

'Samo su najbliži prijatelji i obitelj znali kako je njihov brak u krizi. Već neko vrijeme u njihovom braku stvari nisu najbolje pa su se oboje trudili prebroditi nesuglasice. Zbog toga su se preselili iz LA-ja u Montanu kako bi riješili probleme, no nije bilo spasa. Vrijeme provedeno u karanteni samo je produbilo neslaganje i ubrzalo odluku o razvodu', ispričao je jedan izvor.