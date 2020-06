Imala je sreće da je ostala živa: Nije samo moždani udar ugrozio život Sharon Stone

Tijekom nedavnog gostovanja u podcastu Bretta Goldsteina, pod nazivom 'Films To Be Buried With', holivudska glumica, koja je prije nekoliko godina preživjela i uspješno se oporavila od teškog moždanog udara, sada je otkrila kako to nije jedino što ju je zadesilo

62-godišnja holivudska glumica Sharon Stone otkrila je kako je tijekom glačanja, točnije u trenutku kada je svoje glačalo punila vodom, doživjela je strujni udar.

'Stresla me struja i bilo je jako intenzivno. Bila sam kod kuće i punila sam peglu vodom. Tada smo imali vlastiti bunar. Jedna ruka mi je bila na pipi, gdje sam puštala vodu, kada je grom pogodio u bunar te je udar prošao kroz vodu', prisjetila se Sharon Stone dodavši kako je udar bio toliko jak da ju je odbacio na drugi kraj kuhinje.

'Doslovce me podiglo i bacilo preko kuhinje, gdje sam udarila u hladnjak.' Na sreću, u blizini se našla njezina majka koja joj je pomogla čim je udarila u hladnjak.