Nives Ivanišević ima novu frizuru i tako sjajno joj pristaje

Na svom Instagram profilu bivša voditeljica i supruga proslavljenog tenisača Gorana Ivaniševića, Nives, pohvalila se novom frizurom, idealnom za dane koji su pred nama

Selfie nastao u autu, ali i njezin opis fotografije, potvrdili su ono što se vidi - Nives Ivanišević ima novu boju kose i frizuru, a odabir nije mogao biti bolji.

Bež jakna od glatke kože naglasila je njezin ten, ali i dala diskretan efekt estetike tihog luksuza. Jakna u ovoj boji samo je dodatno naglasila i novu boju kose, osvježenu pramenovima, idealnu za ovu jesen.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Svjetski trendovi već su jasno nametnuli da će smeđi spektar - od karamele do boje kestena - biti ključna jesenska paleta 2025. godine, pa se takvi tonovi nameću kao profinjena zamjena za crnu u svakodnevnim kombinacijama. Monokromatski spoj s tamnijom espresso nijansom ili kontrast s bordo akcentom dodatno ističe suvremen, uredan, luksuzan look bez suvišnih detalja.