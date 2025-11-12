Princ William kao gost iznenađenja u showu 'Ples sa zvijezdama'

U utorak navečer gledatelji američkog showa ' Ples sa zvijezdama ' doživjeli su pravo iznenađenje – princ William pojavio se u emisiji putem videochata!

William je tako priuštio iznenađenje svima jer je za plan njegove podrške australskoj TV zvijezdi i konzervatoru Robertu Irwinu te njegovoj plesnoj partnerici Witney Carson bilo strogo čuvana tajna. Sin kralja Charlesa III. svojim je javljanjem nasmijao gledatelje, ali i samog Irwina, koji nije mogao sakriti iznenađenje.

Tijekom kratkog razgovora, Irwin je pitao princa o dojmovima s nedavne dodjele nagrada Earthshot, održane 5. studenog u Rio de Janeiru, a William je kroz smijeh odgovorio kako mu je Robert tamo 'nedostajao' te mu poželio puno sreće na plesnom podiju.

I premda se članovi kraljevske obitelji obično smatraju uštogljenima, princ William pokazao je da su 'mlađe generacije' ipak sklonije showbusinessu te iznenađenjima! Pokazala je to već i Kate Middleton kada je sve iznenadila dolaskom na Euroviziju, a njezinim stopama sada je krenuo i William.