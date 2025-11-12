Princ William kao gost iznenađenja u showu 'Ples sa zvijezdama'

Princa Williama nitko ne bi očekivao u showu 'Ples sa zvijezdama', no on je odlučio iznenaditi čak i one koji dobro mogu pretpostaviti njegove buduće korake
U utorak navečer gledatelji američkog showa 'Ples sa zvijezdama' doživjeli su pravo iznenađenje – princ William pojavio se u emisiji putem videochata!
William je tako priuštio iznenađenje svima jer je za plan njegove podrške australskoj TV zvijezdi i konzervatoru Robertu Irwinu te njegovoj plesnoj partnerici Witney Carson bilo strogo čuvana tajna. Sin kralja Charlesa III. svojim je javljanjem nasmijao gledatelje, ali i samog Irwina, koji nije mogao sakriti iznenađenje.
Tijekom kratkog razgovora, Irwin je pitao princa o dojmovima s nedavne dodjele nagrada Earthshot, održane 5. studenog u Rio de Janeiru, a William je kroz smijeh odgovorio kako mu je Robert tamo 'nedostajao' te mu poželio puno sreće na plesnom podiju.
I premda se članovi kraljevske obitelji obično smatraju uštogljenima, princ William pokazao je da su 'mlađe generacije' ipak sklonije showbusinessu te iznenađenjima! Pokazala je to već i Kate Middleton kada je sve iznenadila dolaskom na Euroviziju, a njezinim stopama sada je krenuo i William.
Inače, Robert Irwin, sin pokojnog TV legende Stevea Irwina (koji je umro u dobi od 44 godine), istaknuti je ambasador nagrade Earthshot koju je osnovao princ William. Ova nagrada ima za cilj promicanje inovativnih rješenja za globalne ekološke izazove. Slijedeći očeve stope, Robert je aktivan kao konzervator, televizijska osoba i prirodoslovni fotograf. Njegov otac, poznat kao 'Lovac na krokodile', preminuo je 2006. godine nakon što ga je tijekom ronilačke ekspedicije na Velikom koraljnom grebenu napala raža.