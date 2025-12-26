Pravila su neumoljiva: Mogu li djeca Kate Middleton zadržati darove koje dobiju od javnosti?

Kraljevska obitelj tradicionalno je i ovog Božića prošetala do crkve u Sandringhamu, a princ George, princeza Charlotte i najmlađi Louis ponovno su bili u centru pažnje. Građani su ih zasuli cvijećem, čokoladama, knjigama i plišancima, a maleni Louis dobio je toliko poklona da mu je otac, princ William, morao pomoći nositi ih. No, pitanje koje se svake godine nameće jest – smiju li djeca te darove uopće ponijeti kući?
Službena politika kraljevske obitelji o darovima vrlo je jasna. Iako djeca smiju prihvatiti darove od nepoznatih ljudi, postoje strogi kriteriji koje ti predmeti moraju ispuniti kako ne bi završili u skladištu ili bili donirani.
Protokol nalaže da George, Charlotte i Louis smiju zadržati samo darove male novčane vrijednosti, točnije one čija cijena ne prelazi 150 funti, odnosno oko 180 eura.
U kategoriju prihvatljivih darova ulaze cvijeće, koje djeca rado nose tijekom cijele šetnje, te hrana i slatkiši u razumnim količinama. Također, dopušteno im je zadržati knjige koje im poklone sami autori, pod uvjetom da tematika nije kontroverzna. S druge strane, sve što premašuje navedeni iznos ili se smatra 'službenim darom' automatski postaje dio Kraljevske zbirke (Royal Collection), što znači da se djeca tim predmetima ne mogu osobno služiti u privatnosti svoga doma.
Protokol također sugerira da se darovi mogu vratiti pošiljatelju ili donirati u dobrotvorne svrhe ako kraljevska obitelj procijeni da bi neka druga organizacija od njih imala više koristi. Ovim se pravilima osigurava da članovi obitelji ne budu pod utjecajem komercijalnih interesa, istovremeno dopuštajući djeci da uživaju u malim znacima pažnje svojih simpatizera.