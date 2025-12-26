Pravila su neumoljiva: Mogu li djeca Kate Middleton zadržati darove koje dobiju od javnosti?

Kraljevska obitelj tradicionalno je i ovog Božića prošetala do crkve u Sandringhamu, a princ George, princeza Charlotte i najmlađi Louis ponovno su bili u centru pažnje. Građani su ih zasuli cvijećem, čokoladama, knjigama i plišancima, a maleni Louis dobio je toliko poklona da mu je otac, princ William, morao pomoći nositi ih. No, pitanje koje se svake godine nameće jest – smiju li djeca te darove uopće ponijeti kući?

Službena politika kraljevske obitelji o darovima vrlo je jasna. Iako djeca smiju prihvatiti darove od nepoznatih ljudi, postoje strogi kriteriji koje ti predmeti moraju ispuniti kako ne bi završili u skladištu ili bili donirani.

Protokol nalaže da George, Charlotte i Louis smiju zadržati samo darove male novčane vrijednosti, točnije one čija cijena ne prelazi 150 funti, odnosno oko 180 eura.

Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia



Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

U kategoriju prihvatljivih darova ulaze cvijeće, koje djeca rado nose tijekom cijele šetnje, te hrana i slatkiši u razumnim količinama. Također, dopušteno im je zadržati knjige koje im poklone sami autori, pod uvjetom da tematika nije kontroverzna. S druge strane, sve što premašuje navedeni iznos ili se smatra 'službenim darom' automatski postaje dio Kraljevske zbirke (Royal Collection), što znači da se djeca tim predmetima ne mogu osobno služiti u privatnosti svoga doma.