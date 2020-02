Princ Harry i Meghan Markle odradili prvi poslovni angažman, a iznos koji su dobili je pozamašan

Otkako je napustio kraljevsku obitelj, Princ Harry se sa suprugom Meghan Markle u petak prvi put pojavio na nekom javnom događanju

'Govorio je o tome kako su na njega utjecali događaji iz djetinjstva i kako je o tome razgovarao sa stručnjakom za mentalno zdravlje', otkrio je izvor za Page Six.

Kako navodi Page Six, televizijska voditeljica Gayle King , koja je uspostavila bliske odnose s kraljevskim parom, prvo je auditoriju predstavila Meghan.

Princ Harry je 2017. otkrio kako je zatražio stručnu pomoć nakon što je preživio dvije godine 'potpunog kaosa' pokušavajući se u svojim kasnim dvadesetim godinama pormiriti sa smrću majke.

U intervjuu za Thelegraph je rekao kako je gotovo dva desetljeća nakon gubitka majke, unatoč bratovom nagovaranju da potraži stručnu pomoć, 'potisnuo sve svoje emocije'.

O svom mentalnom zdravlju počeo je razgovarati sa stručnom osobom kao 28-godišnjak, nakon što je osjetio kako je' na rubu da udari nekoga' i nakon što se tijekom kraljevskih zaruka suočio s tjeskobom.

Koliko je kraljevski par zaradio na svom prvom javnom aganžmanu nije poznato, a prema procjeni britanskog stručnjaka za brendiranje Marka Borkowskog, radi se o barem pola milijuna dolara i plaćene troškove gostovanja, što uključuje i vožnju privatnim zrakoplovom.

No unatoč pozamašnoj cifri, Borkowski je za The Post izjavio da je najveći dobitnik ovog gostovanja zapravo JPMorgan.

Britanski mediji nagađaju da su princ Harry i Meghan odsjeli u privatnom luksuznom zdanju njezine prijateljice, teniske legend Serene Williams, u obližnjem Palm Beachu.

Borkowski je ranije nagađao da bi kraljevski par mogao potpisati ugovor s Netflixom po uzoru na bračni par Obama i osnovati pod njihovim okriljem vlastiti produkcijski ogranak.

Nagađalo se i kako nakon odstupanja s kraljevske dužnosti Harryja i Meghan prva intervjuirati Ellen DeGeneres, no Page Six je doznao kako u tome nema puno istine, a velike izglede za to ima upravo Gayle King.

Njihova je bliska prijateljica, bila je na Meghaninom raskošnom baby showeru u New Yorku, a posjetila je i kraljevski par u Frogmore Cottageu kad se rodio Archie.