Prije njega padala je na 'loše dečke', a sve iz straha da će ostati sama da bi, baš kao u najluđim scenarijima, srodnu dušu pronašla u francuskom milijarderu

Zbog svoje ljepote, ali i izvanrednog glumačkog talenta, Salma Hayek jedna je od najtraženijih latino glumica, koja je odavno pokazala što može i zna i u Hollywoodu. No, to ne znači da je samo tako pronašla muškarca uz kojeg će ostariti. Da onaj pravi ušeće u njezin život morala je čekati do svoje 39. godine, no onda se sve posložilo

Salma Hayek i sama je priznala da prije negoli je upoznala svog današnjeg supruga nije pretjerano birala s kime će se upustiti u vezu, očajnički pokušavajući pronaći životnog suputnika, srodnu dušu. 'Voljela bih da sam znala dok sam bila mlađa da ću se jednog dana ludo zaljubiti u savršenog muškarca. Bila sam toliko u strahu da ću ostati sama da sam izlazila s muškarcima s kojima nisam trebala. Jednostavno postaneš očajan i počneš vidjeti divne stvari na lošim dečkima. No, voljela bih da sam si mogla reći da ohladim malo. Trebala sam reći: 'Ne brini, upoznat ćeš savršenog supruga koji će te obožavati. Poštedila bih se mnogih životnih drama', otkrila je Salma Hayek za Allure.

Svog budućeg supruga, francuskog milijardera i čelnog čovjeka Keringa, druge najveće luksuzne kompanije, koja u svojem portfoliju drži brendove poput Guccija, Balencijage, Yves Sainta Laurenta i mnogih drugih, Francoisa Henrija-Pinaulta upoznala je 29. travnja 2006. u Veneciji, na otvorenju palače Grassi. Pinault je na to događanje došao u pratnji brata i sestre, a ne u društvu neke lijepe pratilje, budući da se tek razveo od majke svoje dvoje djece. Organizatori događanja željeli su i neku svjetsku zvijezdu na otvorenju, a nakon što su pozvali Penelope Cruz i Salmu Hayek, koje su snimale film u Rimu, samo je lijepa Salma pristala doći.

Iako su se već susretali na nekim društvenim događanjima, Pinault i Salma do te večeri nisu imali prilike upustiti se u razgovor. 'Kliknuli' su na prvu i cijelu večer proveli zajedno, razgovarajući o svemu. 'Na prvu nisam mislila da je on muškarac koji će mi se svidjeti. A onda smo počeli pričati o nogometu kojeg oboje obožavamo, nakon čega smo se prebacili na znanost, jer oboje volimo svemir i fiziku. Bio je pametan i duhovit. Bila je to ljubav na prvi pogled', prisjetila se Salma Hayek koja inače nerado priča o svom privatnom životu i prvom susretu:

'To je divna i romantična priča, no to je moja priča. Ne želim je pretvoriti u priču koju će svi znati samo kako bi ja dospjela u centar pozornosti.' U to vrijeme Salma Hayek imala je 39 godina, a svoju ljubav nije mogla dugo kriti. Ubrzo im je prva prepreka stigla u vezu - morali su odlučiti gdje će živjeti. Salma je u to vrijeme imala nevjerojatnu svjetsku karijeru i željela je ostati u Americi, no Pinault je bio uporan i uspjelo mu je nemoguće - nagovorio ju je da doseli u Francusku, no i to je 'odrađeno' pod jednim uvjetom: glumica je zahtjevala da imaju dijete.

Koliko god se sve činilo idilično, počeci su bili itekako teški, budući da je njihovu ljubav umalo uzdrmala njegova veza sa supermodelom 90-ih Lindom Evangelistom, koja je Pinaultu na kraju rodila i sina. Iako je isprva zanijekao dijete, kasnije je ipak otkrio medijima kako je znao da mu je on otac te da je čak tražio od Evangeliste da abortira. Augustin James Evangelista rođen je u listopadu 2006. godine, a Pinault nije želio službeno ga priznati, niti plaćati alimentaciju ili bilo kakve troškove. Razlog za to što se toliko silno trudio udaljiti od nje bio je taj što je negdje u to vrijeme započeo vezu sa Salmom Hayek, koja je nekoliko mjeseci nakon rođenja njegovog sina također ostala trudna.

No ovoga puta on nije krio sreću zbog toga. Stoga je zamolio Lindu Evangelistu da odgodi proces priznavanja očinstva zbog komplikacija u Salminoj trudnoći. Naime liječnici su prognozirali da glumica nosi dijete s Downovim sindromom, što se na kraju pokazalo neistinitim. 21. rujna 2007. par je dobio svoje prvo i jedino zajedničko dijete, kćerkicu Valentinu Palomu, a Salma Hayek napokon se mogla iskazati u onome o čemu je odavno maštala - majčinstvu.

'Mislim da sam puno bolja majka iz razloga što sam je rodila dosta kasno (imala je tada već 41 godinu, op.a.), no ne mogu reći da me sve to ne umara. Svog života prije nje se ni ne sjećam', priznala je Salma Hayek i dodala kako je u njihovoj obitelji ona stroga, dok je suprug puno blaži u odgoju. U srpnju 2008. godine par je svoju vezu na kratko prekinuo, a Salma Hayek se s kćerkicom vratila u Hollywood. Pinault je ipak shvatio kako je Salma ona prava te je učinio sve da je vrati. Kupio je luksuznu vilu u Los Angelesu i prepisao je na malenu Valentinu, a potom je Salmu i zaprosio i oženio.

Tek dvije godine nakon rođenja kćerkice, par se odlučio i na vjenčanje, koje se u najvećoj tajnosti održalo na Valentinovo u Parizu - 14. veljače 2009. godine. Nekoliko tjedana kasnije organizirali su i veliki party za sve svoje prijatelje i obitelj i to na 'mjestu zločina' - u Veneciji gdje je njihova ljubav i počela. Nakon 13 godina ljubavi, od čega su točno 10 u braku, lijepa glumica priznaje kako je njezin suprug i dalje nevjerojatno romantičan: 'Kao suprug, vrlo je romantičan. Često me iznenadi intimnom večerom samo za nas dvoje, kupi mi cvijeće ili ostavlja predivne poruke.'

Ipak, i dalje ju često iznenade reakcije ljudi kada shvate tko joj je suprug, kao i zli komentari kako je s njime samo zbog njegovog bogatstva. 'Mnogi se ljudi začude kada shvate tko mi je suprug, a neki me se čak i boje zbog svega. I to je neki način rasizma. Oni zapravo ne mogu povjerovati da je jedna Meksikanka završila tako i živi životom kojim živim, stoga se osjećaju nelagodno u mojoj blizini. No, ne zamaram se, uz njega doista mogu biti ono što jesam i znam da me on neće stopirati ni u čemu.'