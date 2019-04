Supruga Billa Gatesa otkrila: Spojila ih je ljubav prema puzzlama, a u potpunosti ga je osvojila pobjedivši ga u matematičkoj igri

Oni su vjerojatno jedan od najmoćnijih bračnih parova današnjice, no kada je riječ o njihovom privatnom životu, tu su poprilično zatvoreni. Ipak, memoarima gospođe Gates sada bi se sve moglo promijeniti, budući da je ona 'odškrinula' vrata i odlučila svijetu dati uvid u svoju svakodnevicu

Jedna knjiga, pod nazivom 'The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World', sada bi svijetu napokon mogla otkriti i dijelić privatnog života, kojeg čuva kao 'zmija noge', Melinde Gates, supruge osnivača Microsofta Billa Gatesa. Riječ je o njezinim memoarima u kojima je otkrila mnoge zanimljivosti, poput one kako su se ona i Bill upoznali, ali i što je sve morala poduzeti kako bi njezina djeca, unatoč nevjerojatnom bogatstvu, odrastale poput svojih vršnjaka.