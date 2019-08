Postavila novi rekord: Ona je najplaćenija glazbenica godine, za vrtoglavih 104 milijuna dolara prešišala je moćnu Beyonce

Magazin Forbes objavio je listu najplaćenijih glazbenica godine, a na vrhu se našla Taylor Swift. Sa 185 milijuna dolara zarade pretekla je svoju protivnicu Beyonce, koja je pala na drugo mjesto sa zaradom od 'svega' 81 milijun dolara

Taylor Swift službeno je prva na listi najplaćenijih ženskih glazbenica godine i to sa 185 milijuna dolara zarade u periodu od lipnja 2018. do istog mjeseca 2019. godine, potvrdio je magazin Forbes. Tako je 29-godišnjakinja čiji se albumi ne skidaju s ljestvice najslušanijih, iza sebe ostavila moćnu Beyonce koja je sve do nedavno vladala ovom listom.