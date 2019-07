Ugovor koji je podijelio javnost: Taylor Swift u borbi za prava na glazbu koju je stvarala godinama

Već danima strani mediji pišu o velikoj glazbenoj drami pjevačice Taylor Swift i njezinoj borbi s izavačkom kućom koja polaže prava na njezinu glazbu. Ona ih optužuje za prevaru i povredu prava dok se oni brane da je sve što rade bilo zakonski i u dogovoru s autoricom. Evo što se zapravo dogodilo

Nezadovoljna uvjetima i ponudom, Swift odlazi u konkurentsku kuću, no tada doživljava novi šok. Njezina strana priče glasi da je Borchetta prodao svoju izdavačku kuću Big Machine Label Group poznatom glazbenom menadžeru Scooteru Braunu, točnije njegovoj kompaniji Ithaca Holdings za 300 milijuna dolara, bez da ju je obavijetsio o tome te je o svemu saznala iz medija. Budući da Big Machine Label Group posjeduje sva prava na sve prijašnje albume Tayor Swift, sve njezine službene fotografije i video spotove, nastao je problem jer je to sada prešlo u ruke Scootera Brauna, kojega pjevačica otvoreno prezire.

'Kada sam svoj rad povjerila u ruke Scotta Borchette pomirila sam se sa sudbinom da će on kao i mnogi zaraditi na meni i prodati moje prošle albume. No, nikada ni u najluđim snovima nisam mislila da će bih prodati Scooteru, osobi zbog koje sam neprestano plakala i koji me jako povrijedio. Oboje su jako dobro znali što rade. Imaju kontrolu nad jednom ženom i njezinim radom. Na sreću u Scottove ruke predala sam samo svoju prošlost, a ne budućnost. Sve ovo pišem kako bi neki mladi glazbenici koji tek kreću u ove vode znali bolje zaštititi svoj radi i sebe', poručila je 29-godišnja Swift u objavi na društvenim mrežama.